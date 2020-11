„Fotbal pro mě znamená celoživotní etapu,“ řekl v úvodu povídání Lukáš Pařenica, rodák z Jakubčovic. „U nás na vesnici jste chodil buď do fotbalu, nebo dělal hasiče. U mě vyhrál na plné čáře fotbal. Byla to pro mě jasná volba,“ podotkl bývalý brankář. Začal v Jakubčovicích, kde působil od začátku. V dobách, kdy šly Jakubčovice nahoru, nebylo pro místní v kádru místo.

„Zažil jsem postup ze čtyřky do trojky, pak mé působení v Jakubách skončilo. Bylo to ale také tím, že jsem si našel přítelkyni a odstěhoval se od Oder. Fotbalově jsem se pak našel na Opavsku, v Klokočově, kde se dala dokupy parta bývalých kluků z Jakubčovic,“ přidává další vzpomínku bývalý gólman, který s Tatranem zažil postup do dorosteneckého krajského přeboru pod trenérem Ambrožem.

Příběh s vyčesávačem trávníku

Jak už to tak v životě bývá, kruh se někdy uzavře. Lukáš Pařenica se vrátil do Jakubčovic. „Ještě když jsem chytal v Klokočově, pokazil se v Jakubčovicích vyčesávač trávníku. Zeptal se mě tehdy Jarda Rovňan, který pracoval v Jakubčovicích, zda bychom mu nepůjčili náš z Klokočova. Nezůstalo u jednoho půjčení, nakonec jsme zjistili, že máme na fotbal stejný pohled, a stali se z nás přátelé,“ přibližuje seznámení se současným ředitelem Slezského FC Opava.

Příběh s vyčesávačem trávníku nasměroval Lukáše Praženicu zpátky k fotbalu do rodných Jakubčovic. „Jarda Rovňan odcházel do Opavy a mě požádal, zda bych třeba alespoň na půl roku nechtěl dělat správce místo něj, než se někdo najde. Nakonec jsem u toho zůstal dodnes,“ směje se Lukáš Pařenica, který má na starosti areál, jenž pamatuje slavné doby jakubčovického fotbalu. „Z té doby máme ještě například sekací traktor,“ doplňuje správce.

Tatran momentálně vede I.A třídu. „Daří se nám. Kluci hrají výborně. Vyšší soutěž by nám slušela,“ míní Lukáš Pařenica, který v civilním zaměstnání pracuje jako plánovač ve firmě Romotop v Suchdole nad Odrou.

Jak již bylo zmíněno, Lukáš Pařenica byl fotbalovým brankářem. „Jako malý jsem měl za vzor Petra Koubu, dokonce jsem mu dvakrát psal o rukavice, ale žádné mi neposlal,“ prozradil na sebe s úsměvem. I kvůli osobě Petra Kouby je fanouškem pražské Sparty.

Lukáš Pařenica žije fotbalem každý den. Pracuje také v Okresním fotbalovém svazu Nového Jičína, kde má na starosti rozhodčí. „Už je ze mě bafuňář,“ usmál se. Není tomu tak dávno, co působil ještě v roli delegáta. „Tahle práce mě bavila, ale z časových důvodů jsem ji přerušil. Je mi čtyřicet, takže ještě mám toho hodně před sebou. Určitě se k ní vrátím,“ věří.

Jakubčovický rodák se snaží život užívat naplno. Mezi jeho velké koníčky patří také turistika, rád i houbaří. „Život je od toho, aby se žil,“ zakončil své povídání Lukáš Pařenica.