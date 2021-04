Parkour se dá provozovat v podstatě všude. Jeho fanouškům k němu postačí nějaká zeď, lavička nebo schody. Tento sport má své místo také v parcích nebo halách, kterých u nás ale tolik není. Jedna taková však nyní vzniká ve Frýdku-Místku.

„Celý příběh se začal rodit asi před osmi lety. Byl jsem ještě na střední škole, kde jsme začali vést parkourové aktivity a workshopy. Tehdy jsme taky začali shánět prostory, což se nám však povedlo až teď,” uvedl Lubomír Baum - čtyřiadvacetiletý sportovní nadšenec z Frýdku-Místku, které se parkouru věnuje už deset let.

„Máme parkourovou školu, děláme workshopy či letní tábory. Během koronaviru jsme začali navrhovat i parkourové překážky a venkovní hřiště, která chceme nabízet městům. Jendo teď budeme stavět v Karviné,” dodal.

Ovšem parkourová hala, to je úplně jiný projekt. „Teď na to sice není ideální doba, nechtěli jsme ale dělat krok zpátky. Dali jsme do toho celou naši energii a budujeme centrum pro mládež, kde se děti budou posouvat fyzicky i mentálně. Bude to jejich zázemí,” prohlásil Baum.

Na samotné hale Baum se svým týmem ze skupiny Improve Yourself pracuje už několik měsíců. Nejprve je však třeba odklidit z místa nepořádek a až potom se může začít budovat, aby byl výsledek takový, jaký si všichni přejí. „Zároveň sháníme finance, oslovujeme partnery i sponzory a hledáme cestičky, jak prostředky co nejrychleji získat, abychom mohli co nejdřív a nejefektivněji začít stavět,” uvedl Lubomír Baum.

Očekává se, že cena sportovní haly vyjde zhruba na milion a půl korun. Otevřeno by mohlo být v květnu. „Ale to bude jen základ. Pak se to bude ještě rozšiřovat,” řekl Baum s tím, že kromě parkouru by v hale měli najít útočiště také fanoušci gymnastiky či akrobacie. V plánu je rovněž zóna na workout, bouldering nebo jógu.

„Máme i venkovní pozemek, takže tam do budoucna budeme něco plánovat. Bavíme se taky o přednáškové místnosti nebo hudebním studiu,” dodal.

Nejbližší podobné zázemí pro parkour je v Ostravě, jinak ale v okolí nic takového není. I proto Lubomír Baum očekává, že by se mohlo najít okolo dvou stovek členů, kteří by novou halu pravidelně navštěvovali.

„Myslím si, že ve Frýdku-Místku jsou možnosti, kde skákat parkour, hodně omezené. Proto je podle mě super, že děti budou mít prostor, kde mohou chodit i trénovat. Rádi bychom do Frýdku-Místku dostali i nějakou velkou soutěž, což se nám dříve nebo později určitě povede,” uzavřel úspěšný český parkourista.