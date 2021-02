Pověst o dámě, která rozumí páteři a polštářům jako nikdo jiný, se brzy rozkřikla. Hned v roce 1990 začala Naďa Vraspírová v tomto oboru podnikat. Do podvědomí široké veřejnosti se její polštáře dostaly v roce 1994 díky pozvánce Přemka Podlahy do televizního pořadu Receptář.

Podnikání na chalupě

Rodinná firma polštáře.cz má na 45 tisíc zákazníků u nás i v zahraničí. Sídlí v Krasově v chaloupce jak z pohádky. Naďa Vraspírová s manželem jsou spolu už 53 let. V Ostravě pracovala jako účetní, a manžel jako bývalý horník si našel práci vychovatele.

Chalupu v Krasově objevili náhodou, na inzerát. Hned si ji zamilovali. Koupili chaloupku i se starým nemocným pánem. Pečovali o něj šestnáct let. Pomáhali mu se vším, i když po amputaci skončil na vozíku.

Polštáře.cz to jsem já a rodina

Naďa Vraspírová má za sebou tři operace a důchodový věk. Neměla by už přemýšlet o odpočinku?

„Co mám dělat, když mě aktivní život tak baví? Cítím se skvěle, ale preventivně už část povinností ve firmě předávám dětem. Firma polštáře.cz to jsem já a rodinní příslušníci. Někteří mi vypomáhají jen občas, jiné to začalo bavit stejně jako mě. Podařilo se mi najít soulad, abych žila a pracovala na jednom místě. Naše hobby se stalo naším zaměstnáním. Máme stálé zákazníky, takže nepotřebujeme zvyšovat produkci. Takto nám to vyhovuje: nemusí pršet, jen když kape. U speciálního polštáře stačí, aby cena byla dostupná, a pak už nepotřebujete bůhvíjakou reklamu. Kdo má problémy se zády nebo se spánkem, ten si nás určitě najde,“ představila Naďa Vraspírová rodinné podnikání na chalupě v Krasově.

Krasov v zimě:

Sedí za krkem a fixuje hlavu

„Tady mám balírnu, tady je sklad. Máme polštáře kojící, nahřívací, cestovní, dětské i ty, co fungují jako rehabilitační pomůcky. Největší zájem je o polštář Táňa. Vidíte, jak mi krásně sedí za krkem a současně fixuje hlavu? V této poloze se vám rozepne hrudník, jak je hlava v lehkém záklonu. Díky tomu se vám lépe dýchá a v některých případech to omezí i chrápání,“ představuje Naďa Vraspírová své polštářové království.

Když někdo přijde s prosbou, zda by mu doporučila vhodný polštář, první otázka zní: spíte na boku, na břiše nebo na zádech?

„Podle toho poznám, jestli ten člověk potřebuje opěrku také pod hrudní páteří nebo začneme až krkem. Většinou zjistím, že už mám něco vhodného na skladě, ale pokud narazíme na specifický zdravotní problém, můžu něco ušít na zakázku. Mám tu i sortiment pro trvale ležící. Říkám tomu dekubitní program. Různé klíny, půlválce a čtvrtválce, téčka na zapolohování pacientů. Když vyvíjíme něco nového, musím mít k tomu posudek lékařů. Konzultuji například v rehabilitačním centru v Boskovicích, co se v těle stane při dlouhodobém užívání polštáře, když se rozhodnu něco vypodložit,“ představila Naďa Vraspírová svou polštářovou profesi.

Myslím i na pečovatelky

Chodí k ní na radu také pečovatelky, které potřebují poradit s různými problémy svých klientů.

„Vyslechnu si i problémy lidí, kteří se třeba starají o maminku a pak zkusím vymyslet řešení. Snažím se uvažovat jako bych se ocitla v jejich situaci. Chvíli to trvá, než mi docvakne jak třeba lze zkombinovat dvoumetrové polohovací válce s polštářem. Myslím i na pečovatelky a personál, který bude pacienta obracet. Sami jsme se starali o tatínka a maminku, takže mám i tyto zkušenosti,“ uzavřela Naďa Vraspírová.