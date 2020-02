„Nepočítali jsme s tím, že by to mělo být obrovské megamuzeum. Myšlenka byla spíš co ještě je nezbytné napojit na dezinaturu. Tehdy by stačilo opravit střechu, vyměnit okna a doplnit suterén o vzácnou historickou přádelnu převezenou z Nového Jičína. Bohužel město nenašlo v rozpočtu sto tisíc na přádelnu. Každopádně náš koncept měl vystačit i s tím, co už v Krnově je: s dezinaturou a s obrovskými archivy Karnoly,“ dodala Jitka Navrátilová.