Sportu se Jan Urban věnuje už odmala. Začínal jako zakladatel fotbalu v rodném Jedlí. „To bylo v roce 1969. Potom jsem odešel na vojnu do Dukly Olomouc. Jako sportovec jsem měl dobrou kondičku, takže jsem vyhrál armádní závody v atletice. I díky tomu mě oslovila Lokomotiva Olomouc, kde jsem se stal atletem a běhal druhou ligu,“ pátrá bývalý atlet v paměti. „Na Mistrovství České republiky v halovém běhu na 800 metrů jsem skončil čtvrtý,“ vypichuje jeden ze svých úspěchů.

Po vojně se Urban vrátil do Šumperka, kde pracoval jako bankovní úředník. Ne však dlouho. „Dozvěděl jsem se, že se uvolnilo v Bruntále místo metodika ČSTV. Tak jsem tam 1. července 1973 nastoupil. Je to už 48 let, jsem absolutně nejstarším funkcionářem sportu v ČR,“ usmívá se. „Byl jsem také členem Výkonného výboru atletického svazu nebo ČSTV. Nyní jsem druhé volební období místopředsedou České unie sportu v Ostravě,“ pokračuje Jan Urban, který také od roku 1973 každoročně organizuje Večerní běh Bruntálem. „Chtěl bych to dotáhnout na padesát ročníků a pak to někomu předat,“ přeje si.

Významným milníkem sportovního života Jana Urbana je rok 1988. Tehdy založil oddíl TJ Olympia Bruntál. „Tehdy to byla pouze atletika. Já jsem sám byl trenérem, protože jsem tam měl dva syny, dceru a také manželku, která běžela maraton na MS v Helsinkách. Pod rukama mi ale prošlo spoustu dalších úspěšných sportovců,“ upozorňuje pyšným tónem. Urbanův oddíl se pak rozrostl v roce 1992. „Mí kluci začali tíhnout ke kopané, s klubem se nám mezi muži nakonec podařilo postoupit až do I.A třídy. Syn Tomáš to pak dotáhl až do MSFL v Mikulovicích pod panem Murou, Honza prošel mládeží Olomouce a Opavy. V Opavě jsem vždycky také dělal vedoucího jeho týmů. Potom to dotáhl až do ligy, hrál za Dunajskou Stredu a čtyři roky byl v Brně. Dcera je pak po mámě výbornou atletkou,“ vykládá spokojený otec.

Mezi koníčky Jana Urbana patří jízda na kole nebo cestování. Spoustu času mu pak zabere jeho milovaný Real Madrid a také hvězdný Cristiano Ronaldo. „Jsem členem fanklubu Realu Madrid, na jehož zápasy dvakrát do roka jezdím. Byl jsem za Realem v Moskvě, Mnichově, Casablance a tak dále,“ vypočítává. „Mým velkým vzorem pak je Cristiano Ronaldo, jehož sleduji už přes dvacet let. Sbírám výstřižky a fotky, před dvěma roky jsem měl v Bruntále jeho výstavu. O mé exponáty má zájem i muzeum Ronalda na Madeiře. Měl jsem tam jet, ale covid tomu zabránil. Věřím, že to ale ještě mám před sebou,“ podotýká velký cestovatel, který by ještě chtěl absolvovat cestu Transsibiřskou magistrálou až do Vladivostoku a k jezeru Bajkal.

Během své bohaté kariéry se Urban stal také sportovním žurnalistou, což byl jeho dětský sen. „Tři roky jsem byl komentátorem Radiožurnálu. Komentoval jsem fotbaly a hokeje z Olomouce a Opavy, občas jsem jezdil i na Baník. Na atletické závody jsem jezdíval i do zahraničí, byl jsem třeba ve Skotsku nebo v Belgii,“ vzpomíná už dlouhé roky největší postava sportu na Bruntálsku.

Člověk by až nevěřil, jakým množstvím energie Jan Urban i ve svých devětašedesáti oplývá. „Sice budu mít v září sedmdesát, stále se ale cítím velmi dobře. Hlavně se mezi mladými pohybuju. Nejsem konfliktní typ, všechno se snažím řešit přátelskou cestou. Karosérie už je sice trošku zrezavělá, stále se ale cítím být mladý,“ uzavírá nadšený sportovec.