„Tímto bych chtěl naši fotbalovou partu pozdravit,“ započal sportovní povídaní. „Na sport chodím odmalička. Přivedl mě k tomu otec. Fotbal nebo hokej byl vrcholem našeho víkendu. Tehdy ale byly v Krnově i jiné sporty, třeba box nebo motokros,“ vzpomíná Jan Pitřík. Na vlastní kůži zažil, když se ve městě hrály třetí ligy.

„Pamatuji si, jak za Krnov hrávali Lumír Sedláček, Jarda Kolínek nebo Kamil Vrba. Byly to krásné časy, bohužel pak přišel sešup až do I. A třídy,“ pokračuje v povídání velký milovník sportu.

Své kouzlo měl i krnovský hokej. Hrávali za nás bývalí Opaváci, byli jsme ve druhé lize. Navíc se hrálo pod širým nebem, ať už byl mráz nebo sněžilo. Chodilo i hodně lidí, okolo patnácti stovek diváků. Stojím si za tím, že Krnov je sportovní město,“ podotýká Jan Pitřík.

V živé paměti má zápas Strojosvitu s Vyškovem. „Prohrávali jsme už 1:4, zápas nakonec ale skončil remízou 6:6. Hattrick dával Robin Mikula. Pro mě to byl pan hokejista, do všeho chodil naplno. Samozřejmě vzpomenout musím i na Plánovského, Hudečku, Fajkuse, Tichého nebo Pleváka,“ řekl krnovský rodák.

Pokud mu čas dovolí, vyrazí na fotbal i do Chomýže. „Chomýž je součástí Krnova, jednou jsme tam zavítali s kamarádem Davidem Vysekalem a chytlo nás to. Bereme to jako odreagování. Pro mě je to podívaná bez stresu,“ svěřil se Jan Pitřík. A jak vnímá sportovní rivalitu na Bruntálsku?

„Myslím si, že největší je ta hokejová mezi Horním Benešovem a Krnovem, to nejvíc. Naopak dodnes jsem nepochopil tu fotbalovou mezi Břidličnou a Krnovem. Za mě uměle vyvolaná,“ přidal svůj postřeh.

Na prvním místě je ale u něj Slezský FC Opava. „Někdy před vojnou jsem začal sledovat Opavu a následně na ni začal chodit. Na vlastní kůži jsem zažil postupové jaro 95, úplně mě to chytlo. Člověk každý zápas extrémně prožívá,“ přiznává Pitřík, který se díky fotbalu měl možnost seznámit s řadou zajímavých lidí.

„I v tom je ten fotbal krásný. Máte pozitivní, ale i negativní zážitky. Pro mě je velkou ctí, že jsem mohl poznat Karla Jarůška. Skvělý člověk, Opavu dostal do ligy, sice za rok skončil, protože musel, ale u nás zanechal nesmazatelnou stopu,“ zdůraznil velký fanoušek Slezského FC Opava.

A jaké má Jan Pitřík sportovní sny? „Vidět Opavu v Evropském poháru. Nebo si ještě jednou prožít velký zápas, jakým bylo finále MOL cupu v Olomouci. A krnovskému hokeji bych přál druhou ligu a fotbalu divizi,“ shrnul.

A co nejsilnější fotbalový zážitek? „V roce 1997 Opava prohrála na Spartě 1:0. když gól nám dal v závěru Lokvenc. I když jsme prohráli, měl jsem ze zápasu strašně dobrý pocit. Hodně silné bylo i finále MOL cupu se Zlínem,“ svěřil se Pitřík, který má doma sbírku fotbalových šálů či dresů s opavskou tematikou.

Velkým kamarádem Jana Pitříka je velký opavský fanoušek Džeky. „Poznal jsem ho poprvé v roce 1995 v Opavě, kdy jsme hráli pohár s Brnem, pak jsme se potkali v autobuse při výjezdu do Drnovic. Postupem času se z nás stali přátelé. Znám ho ze všech stran, obdivuji ho, jak se dokázal zbavit závislosti na alkoholu,“ říká na adresu svého kamaráda. „Možná na někoho působí zvláštně, ale je svůj. Má dobré srdce, dal bych za něj ruku do ohně,“ zakončil Jan Pitřík sportovní povídání.