Z Karlovce, který ležel mezi Roudnem a Novou Plání, zbyl jen jen osamocený kostel na břehu. Deník v roce 2014 ještě stihl zaznamenat vzpomínky a vyprávění Hynka Cihláře, rodáka z Karlovce.

Zbožní obyvatelé údolní osady Karlovec museli ke svému kostelíku šlapat po schodech do kopce. Dnes tyto schody končí ve vodě. Kostel se zrcadlí na hladině Slezské Harty. Pod hladinou zmizel dům, který si vyhlédli prarodiče Hynka Cihláře, když se po odsunu Němců usadili v Karlově Pláni v bývalém řeznictví.

„V té době už byla do Karlovce zavedena elektřina, ale řeznictví ještě mělo místo ledničky ve sklepě velkou břidlicovou nádrž. Do ní se v zimě naskládaly bloky ledu. Ten postupně roztával a tím se udržoval se ve sklepě dostatečný chlad pro uskladněné maso,“ zavzpomínal Hynek Cihlář, který opatroval pamětní list Místního národního výboru v Karlově Pláni udělovaný u příležitosti zápisu do matriky.

Záliba v rybaření

„Život v Karlově Pláni byl spojený s vodou. Pan Klimeš u potoka choval nutrie a Sýkorovi zase měli sádky se pstruhy. Byli to ještě původní pstruzi, a ne ti uměle vysazení duháci. Pstruzi žili také v potoce, který tekl přímo u nás přes dvůr. Chodili jsme je tam krmit zbytky od oběda,“ vysvětlili Hynek Cihlář, jak se zrodila jeho celoživotní záliba v rybaření. Novým domovem se mu stal Krnov, ale občas si zajel na Slezskou Hartu nahodit udici v místech, kde prožil dětství a mládí.

Byli na svůj Karlovec hrdí

Češi se po odsunu Němců nastěhovali do Karlovce z různých koutů. Hynkovi předci pochází z Nového Hrozenkova.

„Z dosídlenců vznikla nová společnost, ve které se každý s každým znal. Žili tam lidé dobří i špatní, jako všude jinde. Všichni jsme byli na svůj na Karlovec hrdí. Cítili jsme se tam jak ve městě, vždyť tam fungoval i domov důchodců v bývalém zámku. Pamatuji si i kino, ve kterém se v promítačkách pálily elektrody. Pořádali se tam tancovačky, na které se chodila bavit mládež z dalekého okolí. Když jsme se sestrou jezdili do Karlovy Pláně autobusem od Bruntálu, maminka nám vždycky kladla na srdce: řekněte šoférovi, ať vás vysadí u komínu. Vysoký komín byl v Karlovci hlavní orientační bod, protože byl ze všech stran vidět už z dálky,“ zavzpomínal Hynek Cihlář na časy, kdy v Karlově Pláni chodil do školky a stavěl s dědečkem včelíny.

My bývalí Karlovečáci

Jeho dědeček umřel ještě v Karlovci, ale babičku stejně jako všechny ostatní starousedlíky stavitelé přehrady přestěhovali do bruntálských paneláků.

„Komunisti se jich na nic neptali. Místo zabavených domů v Karlovci jim přidělili byty na ulici Pionýrů. Jako by nestačilo, že jim vnutili panelák místo domku, ale dokonce i název té ulice v Bruntále vymysleli rudí parchanti podle svého. V Bruntálu občas potkávám bývalé Karlovečáky, co kdysi pilně opravovali své domky a těšili se, jak tam jejich rodiny budou mít hezký domov, než všechny naše plány změnila přehrada. Znal jsem tam každý šutr. Věčná škoda, že tak krásné místo existuje už jen ve vzpomínkách,“ doplnil Hynek Cihlář při rozhovoru před sedmi lety na své krnovské zahrádce.

Můj rodný Karlovec

Hynek Cihlář přiznal, že s přibývajícím věkem se stále častěji snaží vybavit si každý dům a uličku Karlovy Pláně. Přiznal, že když si na internetu prohlíží archivní fotky Karlovce, některá zákoutí už sotva poznává. Dětství v Karlovci nebyly jen veselé vzpomínky. Do Karlovy Pláně vedla březová alej, ve které se zabil jeho strýc na motorce.

„Strejda Jarek na motorce havaroval necelý kilometr od našeho domu zrovna v den, kdy se vracel z vojny. Byl jsem ještě malý kluk. Z té události si vybavuji hlavně vojenské odznaky, které jsem po nebohém strejdovi zdědil,“ uzavřel Hynek Cihlář vzpomínání na svůj rodný Karlovec.