Dětřichov nad Bystřicí je nenápadná víska v podhůří Jeseníků. Dříve tudy lidé jen projížděli na cestě z Moravskoslezského do Olomouce a neměli důvod zastavit. Dnes se mnozí řidiči na cestu do Dětřichova těší. Stále víc aut zastavuje u pošty, kde si Holanďan, místní občan, zřídil holandskou sýrárnu. Otevřeno má jen jeden den v týdnu, ale stačí to.