„Sjezdové lyžování jsem dělala odmalička,“ řekla úvodem Hana Peňázová, dívčím jménem Bouzková. Jelikož pochází z Rýmařova, ke sněhu měla a má blízko. Dotáhla do dokonce až do reprezentace, s tou juniorskou se dostala až na mistrovství světa. Hodně si považuje desátého místa, které vyjela na světové univerziádě ve slovenské Jasné, a to v kombinaci.

„Byly to krásné roky. V juniorské reprezentaci jsem se potkala s Lucií Hrstkovou, nyní Pešánovou. Ráda vzpomínám na světovou univerziádu na Slovensku.“ Sjezdovému lyžování se věnovala šestnáct let.

U sportu zůstala i po konci aktivní kariéry, když sjezdové lyže vyměnila za běžecké, a to díky svému manželu Radku Peňázovi, bývalému běžci, který v současné době dělá ředitele školy v Andělské Hoře.

Spolu mají tři syny, sedmnáctiletá dvojčata Radka a Vojtu a desetiletého Honzíka. „Kluci od tří let dělají sjezdové lyžování a běžkují. Důležité pro nás je, že je to baví,“ pousmála se Hana Peňázová. Celá rodina propadla běžeckému lyžování, navíc specifické disciplíně - lyžařskému orientačnímu běhu - a co více, jsou v tom dobří. Radek s Vojtou patří ve své kategorii k absolutní špičce a dotáhli to až do národního týmu. Co se dá představit pod pojmem lyžařský orientační běh? „Funguje na obdobném principu jako klasický orienťák. Máte k tomu ale běžky a samozřejmě mapu. Provozuje se v připravených tratích, ať rolbou nebo skútrem,“ vysvětluje Hana Peňázová, která s manželem do tajů tohoto sportu zasvětila i desetiletého Honzíka.

„Kluci mají super podmínky na střední škole. Pokud chcete být úspěšní v orienťáku, musíte být dobří v běžecké stopě,“ podotkla pyšná maminka. Dvojčata Peňázova studují gymnázium v Jeseníku a běhají za oddíl běžeckého lyžování Fenix ski team Jeseník. Orienťák běhají za SK Vrbno pod Pradědem. Momentálně se rvou v barvách národního týmu na světovém šampionátu v Estonsku.

„Sama velmi detailně vím, co obnáší studium školy a sport na vyšší úrovni. Jaké nepohodlí, odříkání, boj a často spíš neúspěch než úspěch, ale i tak děti k tomuto vedeme. Věříme, že je to v životě spíš posílí,“ přidává další postřeh Hana Peňázová a dodává: „Nejmladšího Honzíka taky k ničemu nutit nemusíme. Přirozeně vidí vzor v brášcích. Jezdí s námi odmalička po závodech a soustředěních a tak nějak přirozeně ve sportu také vyrůstá.“

Rodina Peňázová našla zázemí v Karlové Studánce. Jak již bylo zmíněno, hlava rodina Radek Peňáz řediteluje v Andělské Hoře, vedle toho trénuje běžce na lyžích a dělá servismana u reprezentantů lyžařských orientačních běžců dospělých kategorií.