Produkce vepřového masa však už tehdy nebyl nijak jistý byznys a tak vedle toho se svou technikou pro okolní obce a okolní šachty smluvně zajišťoval zimní údržbu. Přestože prasata z Farmy Stonava šla i díky dotacím nějakou dobu dobře na odbyt, majitelé farmy vsadili na stavebnictví.

„Syn stavařinu vystudoval, takže jsme věděli, co a jak. Navíc má ale také zemědělské vzdělání, takže jsme začali podnikat společně,“ vzpomíná na dobu před zhruba 12 lety Tadeáš Koch.

Hornická obec Stonava před 30 lety doslova vstala z popela. Dnes má necelých 2000 obyvatel a velmi dobrou infrastrukturu. Farma Stonava, bioplynová stanice.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Od prasat k výrobě bioplynu

Jako zlomový ve fungování své firmy uvádí den, kdy mu z obce přišel fax, ve kterém starosta obce psal, že s okamžitou platností zakazuje vyvážet kejdu na stonavské pozemky.

„Proč? Protože to lidem smrdělo, nejvíce přistěhovalcům z města. Takže jsme začali přemýšlel, jak to vyřešit, protože nějak jsme kejdu zužitkovat museli. Tak v roce 2007 vznikl nápad vybudovat na farmě bioplynovou stanici,“ líčí.

Nejprve společně se synem objížděli bioplynové stanice v Rakousku a Německu a sbírali zkušenosti, aby věděli, jak takový provoz funguje. Nebojí se v tomto nazývat inovátory, protože jejich „bioplynka“ byla ve své době čtvrtá v České republice.

Tadeáš Koch, majitel Farmy Stonava.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek„Moje motto zní: Hovno smrdí tehdy, když se do něj píchne. To tam klidně napište,“ říká s úsměvem a pokračuje ve vyprávění, jak v roce 2008 spustili první motor „bioplynky“ a druhý o tři roky později. Ty pohání vyrobený bioplyn a dva generátory vyrábí 1.4 MW elektřiny za hodinu.

Kdo se vyznám odvodí, že by s takovou produkcí elektřiny mohli klidně zásobovat celou Stonavu. „Vyrobenou elektřinu využíváme na firmě k topení a pohonu ventilátorů, většinu ale prodáváme do sítě,“ říká majitel farmy Stonava s tím, že měsíčně si jen tímto firma vydělá několik milionů korun. Vybudováním a zprovozněním naší bioplynové elektrárny jsme vlastně naplnili starostovo přání, dnes totiž můžeme říct, že v 90 procentech jsme tímto odbourali zápach, který byl cítit z farmy. Kejda od prasat se čerpá do fermentorů a bez přístupu vzduchu tam dochází k fermentaci a tímto je zbavená čpavku, který způsoboval nadměrný zápach.

Jak Tadeáš Koch zdůrazňuje, farma dnes stojí na třech pilířích. Tím velmi důležitým je aktuálně stavební činnost, pak živočišná výroba a nakonec rostlinná výroba, tedy pěstování kukuřice, obilnin a trávy na senáž pro již zmíněnou bioplynovou stanici.

Firmě se daří ve stavební branži

Druhým milníkem v dějinách Farmy Stonava byl likvidační pokles cen vepřového okolo roku 2016. I proto (přestože chov prasat po nějaké době zase obnovili) se majitelé farmy začali více věnovat stavební činnosti a dnes středně velká firma zaměstnává kolem 60 lidí.

„Jmenujeme se sice Farma Stonava, ale myslím, že směle můžeme konkurovat významným větším stavební firmám. I díky tomu, že máme velmi dobré lidi – management, dělníky i zedníky, děláme kanalizace, plynofikace, postavili jsme několik dětských hřišť, zrekonstruovali fotbalové hřiště ve Stonavě a nyní modernizujeme Park PZKO.

V Albrechticích letos dokončíme rekonstrukci tamního Dělnického domu,“ připomíná Tadeáš Koch.

Přestože se neúprosně blíží důchodový věk, stále naplno pracuje. Říká o sobě, že je srdcař, práce ho pořád baví. Ví už ale, že firma zůstane v rodině, časem ji chce předat dětem.