Po maturitě nastoupila jako stevardka ve vlacích RegioJet. Potom nějakou dobu zpívala s kapelou. „Pak jsem si říkala, že bych asi měla jít do nějaké normální práce. Že se tady nemůžu jen tak potloukat a dělat, co mě baví. To je přece divné,“ směje se důvodům, proč nastoupila do call centra. Nechtěla v něm zůstat trvale. Plánovala si cestu do světa a potřebovala si na ni vydělat peníze. „Už jsem měla otlačené sluchátka. Ti, co hrají hry na počítači, tak to znají. Tak si říkám: aha, jak mám prohloubeninu v hlavě, tak to už tady nejsem ty dva měsíce, co jsem chtěla,“ popsala Evelína okamžik, když se rozhodla pro hledání nové práce.

Zdroj: Deník / František Kuba