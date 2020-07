„Za všechno může můj kamarád Hanýsek Pitřík. Jednou mi říká, pojď na dobrý fotbal, a vytáhl mě do Chomýže. Prý to bude dobrý mač a nakonec byl,“ vzpomíná Džeky. „Do Chomýže už jezdím patnáct let. Je tam super parta lidí. Nechybí tam sranda, za mě super ,“ podotýká dvaapadesátiletý fotbalový nadšenec. Chomýž má díky němu a jeho kamarádům pořádně hlučné obecenstvo. „Fandit se musí, to je jasné,“ řekl. „Občas uděláme i nějaký ten oheň,“ dodal jedním dechem.

Ve sportovním areálu chomýžského klubu oslavil před dvanácti lety i své čtyřicátiny. „Bylo to velké, kamarádi mi to udělali pěkné,“ má na mysli Honzu Pitříka, Davida Vysekala a Pavla Holeše. „Dorazili i kluci z Opavy, jako třeba Jarda Kolínek. V Chomýži v hospodě mají i náš opavský dres,“ prozradil Pavel Jatzek.

Další srdcovkou Džekyho je hokejový klub Krnova. „Řeknu to tak, opavský hokej jde dolů. Od dob, co skončil pan Sosna, to už není ono. Na Slezan přestali chodit lidi,“ vzal si Džeky slovo na téma hokej. „Stejně jako do Chomýže, tak na krnovský zimák mě přivedl Hanýsek Pitřík. Krystal aréna má své kouzlo. Navíc tam hráli a hrají bývalí Opaváci. Pamatuji Hudečku, Ticháče, teď je to Polok s Galvasem, na lavičce Pavel Hulva. Ono vám to přiroste k srdci,“ přiznává Pavel Jatzek. „Diváci mají v Krnově celkově hokej moc rádi. Chodí jich hodně,“ pochvaluje si. „Máme kamaráda Martina, který je sice z Hlučína, ale vyrábí pro Krnov choreografie,“ pokračuje Džeky.

S Krnovem i Chomýží vyráží i na venkovní zápasy. „To se musí. Kluci potřebují podporu,“ konstatuje velký sportovní nadšenec.

O tom, že oba kluby miluje, svědčí fakt, že na zápasy musí dojíždět. Dělá tak pravidelně, a to i přesto, že má problémy s pohybovým aparátem. „Bez kamarádů by to nešlo. Jeden z nich, Pavel Holeš z Chlebičova, mi dělá řidiče. Zavolám mu dva dny předem a domluvíme se. Tímto chci všem mým blízkým poděkovat a především svojí Aničce,“ zdůraznil Džeky, který jednoho času chodil i na fotbal v Krnově. „Hráli tam mí synovci Luky s Michalem, jako správný strýček jsem jim musel chodit fandit,“ pronesl s úsměvem.

Na závěr přišel ještě s jedním upozorněním: „Krnov, Chomýž ano, ale absolutní jedničkou je pro mě SFC. Ten má před vším přednost.“