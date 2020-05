Řeč je o projektu Fajne školní bistro, za kterým stojí ostravský magistrát. „Jednou měsíčně navštívím jednu vytipovanou školu, kde vařím s tamními kuchaři své měnu. Projekt se chytil, dětem se to líbí, děti mají jídla jinak servírovaná a celé je to trochu taková show. Pro personál kuchyně je to motivační, kuchaři se hecnou a mají snahu něco vylepšit, vařit moderněji. A pokud jde o děti, já říkám, že děláme „revoluci“ a malým dětem do hlaviček vštěpujeme, že vedle burgerů a hranolek, existuje i kuchyně zeleninová, čerstvá. Ony to možná nepochopí, ale snad to v nich zůstane a za čas se k tomu oklikou vrátí a řeknou: „Aha, tak takhle to myslel“. je to takové sázka na budoucnost,“ vysvětluje David Valíček

Zdroj: Archiv Davida Valíčka