Fotbal ho provází celý život. Pro Antonína Muru je drogou. Sám ho hrával, v devětadvaceti se dal na dráhu trenéra, později i manažera. Například s Mikulovicemi to dotáhl až do třetí ligy. V současné době spřádá plány na záchranu Města Albrechtic v I.B třídě. Vedle toho se věnuje rodině a pracuje ve strážní službě v nemocnici.

Fotbalový trenér a manažer Antonín Mura se svými nejbližšími. | Foto: Archiv Antonína Mury

„Fotbal mě provází celým životem a bude až do jeho konce,“ podotkl třiašedesátiletý Antonín Mura. Manažer a trenér pochází z Města Albrechtic, od svých šesti až do nějakých šestadvaceti let bydlel v Ostravě. „V Porubě jsem hrával fotbal, pak jsem se ale přestěhoval do Města Albrechtic, kde jsem se postupně z hráče stal trenérem. Ještě v době aktivního hraní jsem dělal tréninky, když náš trenér Vela nemohl. Chytlo mě to a už jsem u toho zůstal,“ svěřil se ostřílený kouč.