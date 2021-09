Vernisáž výstavy zachycující průřez jeho práce od roku 1998 do současnosti se uskutečnila ve středu 1. září. Rozmanitý výběr fotografií nabízí strhující momenty z historie, snímky z jeho reportáží, ale i „výlety“ za hranice republiky a ukázku jeho ročníkové práce.

Jiří Zerzoň se profesionální fotografii věnuje již přes dvacet let. Nespoluprácuje pouze s médii, ale i s reklamními agenturami, kromě dokumentárních snímků fotí i portréty a podnikové fotografie například průmyslových provozů a výročních podnikových setkání.

„Nejsem krajinář, na to popravdě nemám trpělivost. Při focení těchto záběrů si musíte umět počkat na příhodné počasí a světlo i několik hodin. Fotím raději dokumentačně, to co je a jak to je, důležitý je pro mne spíše detail a emoce,“ říká na adresu svých snímků Jiří Zerzoň.

„Rozhoduji se hlavně intuitivně, i když samozřejmě technicky mám vždy všechno připravené, konečný výsledek je vždy o daném okamžiku. Nejsem typ, který má všechno naplánované a předem důkladně promyšlené dopředu,“ dodává.

Baví ho i humor zachycený objektivem, a to skrytě i viditelně. A i ten má své samostatné místo na výstavě.

Fotografie, které jsou pestrým a zajímavým mixem nesporného fotografického umění Jiřího Zerzoně, jsou na Slezskoostravském hradě k vidění do 30. září. Malou "ochutnávku" najdete již nyní ve fotogalerii níže:

Na ukázku jeho tvorby se můžete podívat také na jeho webových stránkách zde a také v rámci unikátního online projektu regionálních fotografů Ostrava press photo.