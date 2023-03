Další kniha ostravské autorky Vladany Gomes Adolfo žijící v Africe je na světě. Odhaluje v ní osudy osmi naprosto rozdílných a mnohdy zcela neuvěřitelných lidských příběhů, které spojuje právě Angola.

Vladana Gomes Adolfo, rodačka z Ostravy, která se provdala za Angolana a již několik let žije a podniká v hlavním městě Angoly Luandě, napsala o životě v Africe další knihu s názvem Vida. | Foto: Se souhlasem Vladany Gomes Adolfo

Ve své knižní prvotině Vladana Gomes Adolfo sepsala svůj vlastní životní příběh - na prahu čtyřiceti let se rozvedla a odstěhovala nejprve "jen" z Ostravy do Prahy, následně se znovu provdala a odstěhovala do Luandy, hlavního města Angoly.

Zde žije se svým druhým manželem již osm let, ale pravidelně se na léto vrací i do svého rodného města, kde má svou rodinu a přátele.

A právě kvůli nim se rozhodla vydat další knihu, ve které přibližuje historii i současnost svého nového domova - Angoly. Jak již bylo naznačeno výše, odhaluje v ní osudy osmi rozdílných lidí, mnohdy naprosto neuvěřitelných lidských příběhů.

A již tento týden autorka představí svou novou knihu osobně v Ostravě, a to v bistru Koncepty v centru města už tento týden, ve středu 15. března od 18 hodin.

Na konci měsíce ji pak čtenáři budou moci potkat v pražském klubu Energy, a to 30. března od 19 hodin.

Odpovědi na otázky

Jak se dostal černošský mladík z africké Angoly nejen k nabídkám světových filmařů, ale jak vlastně vzpomíná na začátky své kariéry v českých divadlech?

Jak se vyrovnával vysokoškolský studentský pár (mimochodem oba studovali na VŠB-TU v Ostravě - pozn. redakce) s rasistickými postoji tehdejší československé komunistické společnosti?

Jaký je vlastně život albína v Africe? Jak vnímá rozdíly mezi evropským a africkým stylem života krásná mladá Angolanka, která má celý život teprve před sebou? Jak rozdílný životní styl ve městě a v chudých provinciích Angoly zvládá místní zasloužilá farmářka?

Kniha nese název Vida, což znamená v portugalštině život a právě ten chce autorka v knize ukázat.

Neobyčejně obyčejný

Neobyčejný život obyčejných Angolanů, což je také motto knihy.

Dále v ní popisuje turisty dosud nezahlcená místa angolského státu, stejně jako každodenní rutinní dění – tentokrát viděné nejen očima autorky, ale právě doplněné i o poutavá vyprávění zdejších rodáků.