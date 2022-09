Čím se tento neobvyklý formát hrané reality show (anglicky scripted reality pozn. red.) liší od ostatních reality show? Ten princip hrané reality show je jiný v tom, že se točí jednou kamerou. Divák má potom dojem, že je s námi na bytě. Dále pracujeme s bodovým scénářem, kde jsou popsané jen základní dějové linky – Míša vstoupí do kuchyně a vede dialog s Leylou na určité téma. Zbytek už je na nás samotných. Proto je tento formát i více osobní. Dáváme do toho osobní prvky a náš jazyk.

V čem jste si s Míšou podobné, a naopak v čem vůbec?

Míša je hodně bezhlavá a naivní co se týče rozhodování. Já první zjišťuji všechna fakta a možnosti. S Míšou se hlavně ztotožňuji v tom, že jsme obě takoví „ňuníci“. Když show sledují moje kamarádky, vždy poznají, kdy jsem to já Vindy a kdy je to Míša. Je to hodně na hranici, opravdu nás obsadili tak, aby naše charaktery s postavou byly podobné.

VIDEO: Kdo je Míša?

A divák vidí v televizi to, co se natočí na první dobrou?

Takhle nahrubo to ven nejde. Vždycky máme takzvanou jednu trestnou, která nám umožňuje vyzkoušet třeba pohyb kamery po místnosti. Někdy to zvládneme i na první dobrou. Když je to dost autentické a má to hlavu a patu jede se dál.

Vy představitelé jste všichni neherci?

Je to tak. Jsme všichni neherci s tím, že každý má už nějakou tu zkušenost před kamerou za sebou. Já třeba s moderováním a modelingem. I přes to jsem musela uzpůsobit mluvený projev. Musela jsem odstranit nějakou tu intonaci hlasu z moderování, abych dosáhla autenticity pro tuhle roli.

Víte dopředu, jak se bude příběh vyvíjet?

Scénář nám pošlou většinou týden dopředu. Režiséři nám někdy ani samotný scénář nechtějí prozradit. Většinou nám scénář odkryjí ve chvíli, kdy máme hrát a vyjde to z nás automaticky. „Hlavně nad tím nepřemýšlej. My chceme ať jsi to ty,“ říkají na place. Myslím si, že je to i záměr. Tak můžeme prožít tu aktuální situaci s postavou.

Je tento projekt vaší první hereckou zkušeností?

Měla jsem menší epizodní roli v Ulici, ale už strašně dávno. Dá se říct, že projekt Praha – den & noc je moje první příležitost. Je boží v tom, že člověk improvizuje, a to je úplně nejlepší možný formát, který pro mě mohl nastat. Zkrátka můžu to tam hodit tak, jak to cítím. A díky tomuto projektu jsem se naučila brečet na povel (smích).

Dá se říct, že teď pendlujete mezi Ostravu a Prahou, týden v Praze a víkendy v Ostravě. Jak to zvládáte?

V Ostravě žiju už dlouhá léta. Dojíždět do Prahy za prací jsem byla zvyklá už před projektem. Nicméně to pro mě bylo velké rozhodnutí. Ta herecká branže je diametrálně jiná než ta modelingová. Dost jsem si po castingu zjišťovala, jak to dělají ostatní kolegové z branže a jestli to jde stíhat.

Jak jste se k této příležitosti dostala? Byla Vám nabídnuta nebo jste ji vyloženě hledala?

Jednoho dne mi přišla nabídka, zrovna když jsem se učila na státnice. V tu dobu jsem měla rozjetý podcast a další projekty a byla jsem v takové fázi života, kdy jsem šťastná a vše mi hrálo. V nabídce stálo, že hledají neherce do nějakého pořadu s očekáváním velké popularity. Říkala jsem si, že jsem spokojená v životě, ale nezabije mě, když odepíšu. A oni se ozvali nazpět.

Současně moderujete podcast Ponožky v sandálech. Mně osobně se pod tímto názvem vybaví téma módních výstřelů. Na co se tedy podcast zaměřuje?

Tento název vymyslel marketingový tým Zootu (e-shop s módním oblečením). Ten název se mi líbí, je i trochu kontroverzní, kdy si člověk řekne: „Aha, co od toho mám asi čekat?“ Hodně to vyvolává otázky, proč podcast o módě nese název českého faux pas. Snažíme se, aby byl podcast freestylový a volnočasový. Hosty vybíráme nejen z módního průmyslu, ale i mezi influencery a různými osobnostmi.

VIDEO: Vindy a Filip alias Míša a Marek

Ke konci bych se vrátila zpátky do Ostravy. Máte v plánu nějaké nové projekty i v Ostravě nebo se soustředíte jen na Prahu?

V Ostravě natáčíme pro Xbox (videoherní značka), kde si mě vybrali jako influencerku společně s jedním kolegou. Spolupracuji i s fotografem Honzou Kováčem, který dělá online kurzy. Tyto projekty mají celorepublikový zásah, ale točí se právě tady v Ostravě. Vždycky jsou všichni překvapeni: „Ty jsi z Ostravy a děláš modeling? To jde?" Jo, jde. Když si to tak uvědomím, v patnácti tady začala moje kariéra.

Ptala se Klára Ottová

*Autorka je studentkou Univerzity Palackého