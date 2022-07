Po dvou letech se znovu otevřou brány jednoho z největších hudebních festivalů ve střední Evropě – Colours of Ostrava (COO). Připraveno je několik novinek, například nové festivalové infocentrum v hale Gong. Přístup do expozic v Dolní oblasti Vítkovic (DOV) budou mít po dobu trvání (do 16. 7.) Colours jen lidé s festivalovou vstupenkou.