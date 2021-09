Křest knihy Učytelskej proběhne ve čtvrtek 16. 9. od 18 hodin v krnovské knihovně. Kniha vyšla symbolicky 1. září 2021, kdy dětem i učitelům začíná nový školní rok.

Tento satirický románem o neduzích českého školství a společnosti a syndromu vyhoření představí Konvička autogramiádou a autorským čtením. V krnovské knihovně Konvičku představí jeho bývalá učitelka a současná kolegyně Markéta Jurošková Bezručová. Křtu se ujme ředitel MŠ a ZŠ Brantice Adam Šimůnek.

Na obalu knihy Učytelskej je obrázek strhaného učitele, který vrhá stín rytíře Don Quijote de la Mancha. „Učytelskej je sondou do duše mladého kantora z pohraničního městečka v zapomenutém kraji, který se dostane na samou hranu vlastní důvěry v systém, jenž nás obklopuje několik set let. Se sarkasmem sobě vlastním se vydává na „donquijotský“ boj se zarezlými školskými mlýny i společenskými předsudky,“ vysvětluje tuto symboliku vydavatel Talent Pro Art.

Hlavní hrdina Čenda je učitel. Bylo těžké si to přiznat. „Život měl nalajnovaný jako fotbalový stadion. Když se ho v dětství zeptali, čím hodlá být, až vyroste, otevřel ústa nabitá slovy jako kosmonaut, kovboj, traktorista, ovšem otec s ním měl jiné plány. Zatímco tedy před tabulí válčí se třídou čtrnáctiletých rošťáků a jeho donkichotská povaha naráží na zkostnatělost školství, ve volném čase svádí vnitřní boj o vlastní identitu,“ shrnul vydavatel základní půdorys příběhu.

Jaroslav Konvička se při psaní knihy Učytelskej inspiroval Krnovskem a Osoblažskem.Zdroj: se svolením Jaroslava Konvičky

Pomůže Čendovi láska k mladé asistentce najít cestu z labyrintu sebelítosti? Podaří se mu napravit pošramocený vztah s otcem? Může se vůbec učitel transformovat zpět v člověka? A přestanou se někdy uživatelé Twitteru hádat? To se dozví čtenáři, kteří si pořídí knihu Učytelskej.

Obyvatelé okresu Bruntál v předchozí Konvičkově knize snadno poznali, že předobrazem literárního městečka Leopoldov je Krnov. Bude se také Čendův učitelský příběh odehrávat v Leopoldově Krnově? „Ona ta základka je pořád v Leopoldově, ale příběh hlavní postavy se částečně přesune na Osoblažsko. Zase jsem si to trochu vysnil a upravil svět podle svých potřeb. Ale místní ty odkazy poznají. Mám ze své třetí knihy velkou radost. V satirickém románu z prostředí jedné „leopoldovské školy“ si rýpnu v něm do školství, češství, sociálních sítí a letmo dokonce i do politiky. Regionální tématika tam oproti Mamince se budeš líbit ještě nabere na síle. Tentokrát jsem se dost zaměřil na Osoblažsko, kde jsem strávil půlku dětství,“ prozradil Jaroslav Konvička o své knižní novince.