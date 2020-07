Zpočátku si říkali Náhoda, protože se členové „náhodou“ potkali. Po nějaké době osud členy kapely rozdělil a časem se k sobě „opět“ vrátili, takže se název obměnil na skupinu Opět. Šestičlenný soubor je pyšný na svou tvorbu. Jejich styl ovlivňují pop, rock i punk. Mixují cover verze spolu s vlastními skladbami.

Frontmankou kapely je Yveta Krůželová, která zpívá, hraje doprovodnou kytaru a skládá texty. Lubomír Čudovský je kapelník, bubeník a zároveň sponzor skupiny. Dominika Bečáková zpívá vokály, Jaroslav Krůžela působí jako kytarista, textař a zpěvák. Vít Matuš zpívá a hraje na sólo kytaru. Ondřej Kubíček je baskytarista a vokalista. Zvuk ladí Václav Patočka. Ke kapele patří i osvětlovač Emil Hiesel, jenž během koncertů dává kapele ty správné efekty a záři.

Když muzikanti formovali repertoár a hledali žánr, na kterém se shodnou, rozhodli se zkusit vlastní tvorbu, aby jejich hudba byla pro publikum čitelná a sdělila přesně to, co chtějí vyjádřit. Nad jednou písní stráví v průměru dva až tři 3 dny. Všichni jsou hudební samouci, jen Yveta chodila do hudebního kroužku s výukou kytary. „Učila mne výborná vrbenská učitelka Vlasta Výskalová, ráda na ni vzpomínám,“ prozradila zpěvačka.

Yveta ráda poslouchá z českých kapel například Mandrage, Mirai a z těch zahraničních třeba Florence the machine, Imagine dragons a Prodigy.

ZVUKAŘ MUSÍ MÍT VIZI

Bubeník a zároveň editor zvuku Lubomír Čudovský to nejdříve zkoušel jako zvukař pro vrbenskou kapelu Řebřiňák.

„Zvukař musí mít jasnou představu jak by měl daný nástroj znít. Musí mít patřičné znalosti i vybavení. Je to takový zvukový inženýr. Hodně o zvuku diskutujeme. Nedržíme se žádného vzoru. Děláme muziku tak, jak ji chceme my,“ sdělil Lubomír Čudovský, který při profesi zvukaře také „čichl“ k bicím.

Jednou ho oslovila Yveta s bratrem Jaroslavem, že do kapely Náhoda shánějí bubeníka.

„Já jsem tehdy hrál na bicí, čímž jsem se léčil z deprese. Hodně mi to pomáhalo. Všichni tři jsme si spolu sedli i názorem na hudbu,“ dodal bubeník kapely.

HUDBA, PENÍZE, ÚSPĚCH…

Na Vrbensku se kapela Opět snaží spolupracovat s dalšími regionálními skupinami jako je Řebřiňák.

„V dnešní době je těžké prorazit, protože každý řeší jen peníze. Pokud je máš, tak jsi vítěz. Znám spoustu zpěváků, kteří by bez pomoci svých bohatých rodičů nebyli slavní. Dříve dostalo šanci spoustu zpěváků, kteří používali elektronickou hudbu a playbacky, hráli převzanou hudbu a stali se z nich celebrity. My nabízíme živou hudbu, živý zpěv, světelnou show, vlastní tvorbu, ale stále je to málo. Peníze jsou dnes opravdu stěžejní,“ prohlásila zpěvačka kapely.

MUZICE DÁVÁME VŠE

Songy většinou vznikají v krátké době.

„Hudbou sdělujeme naše pocity a vyjadřujeme emoce, hudba ukrývá útržky našich životních příběhů, jsme díky ní rodina. Písničky jsou pro nás vlastně prostředek jak zpracovat nelehké bytí na tomto světě. Když se dnes podíváte na lidi, žijí v chaosu a různém křiváctví, bez lásky a upřímnosti. Ženou se za nejrůznějším pozlátkem a ve finále zjistí, že jim život utekl pod rukama. Muzice dáváme vše a také od ní maximum získáváme. Lidé se dnes bojí poslouchat to, co neznají, co není osvědčené a hrané v rádiích. V Evropě jsme hodně konzervativní, nacpou nám v rádiu něco, co máme poslouchat a co takzvaně frčí,“ pokračoval Lubomír Čudovský.

„Já rád poslouchám nové české interprety, kteří ještě nejsou známí. Inspirují mne. Mám rád i Phila Collinse, navštívil jsem jeho koncert a byl to pro mne obrovský zážitek,“ řekl bubeník kapely.

KE KAŽDÉ KAPELE PATŘÍ I FANOUŠCI

„Na prvním koncertu kapely Opět jsme s kamarády byli 18.10. 2015. Od té doby patříme mezi jejich velké fanoušky. Chodíme na každou jejich akci, jsou super. Pokaždé překvapí novou písní. Například má oblíbená píseň je Kebab a přítelkyně miluje píseň Zombie. Už se moc těšíme na CD, abychom je mohli poslouchat i doma,“ prozradil jeden z fanoušků Jiří Ryška.

Kapela Opět v poslední době nazpívala písničky: Kráčím, Sexappeal, Řidič tiráků, Prokletá, Vánoční zvoneček. Mezi plány a cíle skupiny patří účast na Vrbenských a Bruntálských slavnostech.

VIDEOKIP INSPIROVANÝ MILOVANÝM JÍDLEM

V současné době dokončují video s názvem Kebab. Napsat tuto píseň napadlo frontmanku kapely při návštěvách místního kebab podniku.

„Milovala jsem toto jídlo a rozhodla jsem se napsat o něm písničku,“ sdělila zpěvačka. Dodává, že nyní už nejí maso, jí pouze ryby, je tzv. pesciatariánkou.

„Název našeho prvního alba ještě nevíme, máme pouze nástřel šest demopísniček. Odmalička hraji na kytaru a zpívám, nedokážu si představit, že bych oněměla anebo přišla o ruce. Hudba pro mne znamená to, co rodina. Nedokážu bez ní žít,“ zakončila frontmanka kapely.

Andrea Martínková