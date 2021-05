Čtenáři z pohraničních regionů možná budou literární debut Vykořenění vnímat ve světle svých vlastních zkušeností. Hodně napovídá už obálka.

„Zasněžený les v horách se krásně doplňuje s příběhem, který se v horském prostředí uprostřed zimy odehrává. Svou ponurou a melancholickou atmosférou dává najevo celkovou náladu příběhu,“ komentoval obálku své knihy třicetiletý spisovatel.

Sudety a ozvěny z Polska

Předprodej knihy startuje 4. května na webu pointa.cz.

V oblastech bývalých Sudetech se často projevuje chudoba, vykořeněnost místních a občas tu probublává za komunistů záměrně pěstovaná nenávist k Němcům. Kromě obvyklých sudetských stigmat sem přes hranice vzdáleně doléhá problematika katolického Polska, kde realizují „LGBT free zóny" a vrší projevy netolerance.

Přebal knihy.Zdroj: Repro/Ivo Skopal„Ve svých třiceti letech jsem cítil obrovskou nejistotu jak u sebe, tak velké většiny mých vrstevníků. Nejistoty co do směřování našeho vlastního života, směřování co do vztahů, budování rodiny, ukotvení se v životě a vyrovnání se s minulostí našich rodin. Příběh jsem zasadil právě tam, na hranici Česka a Polska, a do dnes již neviditelného území, kde se ještě před pár desítkami let mluvilo převážně německy,“ přibližuje Ivo Skopal jaké inspirace a ingredience měl k dispozici, když v něm koncem roku 2018 dozrálo rozhodnutí napsat knihu Vykořenění.

Hrdinové Tomáš a Julie

Příběh hlavních hrdinů Tomáše i Julie, stejně jako osudy několika dalších postav vycházejí právě z nejistoty a neukotvenosti. Začíná před Vánoci, když do města přijíždí z Německa Julia rozprášit popel své babičky, vyhnané po válce. Tomáš utíká před svou jinakostí. Setkání bude pro oba osudné, stejně jako jejich střet s knězem, který si na přípravě Vánoc dal záležet. Ivo Skopal vypráví o útěku před sebou samotným a démonech skrytých pod bílým sněhem.

"Kniha Vykořenění není jen napínavým příběhem s kriminální zápletkou, dokresleným tíživou zimní atmosférou odlehlého města. Přináší také velmi citlivý vhled do sociální problematiky regionu, zpustošeného všemi režimy, které se přes něj v pohnuté historii posledního století přehnaly, a do psychologie lidí s touto krajinou spojených," zhodnotila svůj zážitek betačtenářka Míla Palánová.

Dílu pomohli na svět čtenáři

Skopal svůj knižní debut vydává díky webu pointa.cz. Ten představuje potenciálním čtenářům literární projekty pod heslem: „Pomoz knihám na svět. Je ve tvých rukách, které vyjdou.“

Lidé si knihu předplatí, a tím se pokryjí náklady na tisk, grafické práce, korektury a podobně. Pokud se předprodej nepodaří, kniha nevyjde a peníze přijdou fanouškům zpátky na účet. Samozřejmě mohou přispět jakoukoli větší částkou na její vydání. První čtenáři budou knihu držet v ruce 5. května.