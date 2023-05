Deset známých osobností, které na podzim letošního roku zabojují v již 12. ročníku soutěže StarDance - Když hvězdy tančí, představila v pondělí 24. dubna Česká televize. Hned tři z nich pochází z Moravskoslezského kraje.

Taneční výzvě ve 12. řadě soutěže StarDance, která se bude vysílat od 14. října, budou čelit herečky Ivana Chýlková a Darija Pavlovičová, zpěváci Tereza Mašková a Richard Krajčo, kajakář Vavřinec Hradilek, modelka Iva Kubelková, herec David Prachař, cukrář Josef Maršálek a manželská dvojice (snowboardistka a herec) Eva a Marek Adamczykovi.

Tři z nich jsou rodáci z Moravskoslezského kraje - Ivana Chýlková pochází z Frýdku-Místku, Richard Krajčo z Ostravy a Tereza Mašková z Třince. Ani jeden z nich zatím netuší, s kým budou tvořit pár. To se totiž dozví až v průběhu června.

Motivaci k účasti mají soutěžící různou. Například herečka Ivana Chýlková pragmaticky říká, že jednou za život by člověk do tanečních jít měl. „Když mi volali z produkce, odpověděla jsem, že je škoda, že se mi neozvali před deseti, patnácti lety. Že bych se rozhodovala asi rychleji. Doma, když jsem to řekla klukům, jsem čelila menšímu nátlaku – zejména syn tvrdil, že bych měla StarDance zkusit,“ vyprávěla herečka.

Krajčo: Poskakovat po pódiu by mi šlo

Bez většího váhání reagovala na pozvání do tanečního klání zpěvačka Tereza Mašková. „S chutí přijímám výzvy a tohle rozhodně výzva je! Bude to dřina, zábava, stres a hlavně zkušenost. Jsem zvědavá, jak zvládnu skloubit tanec s hraním a koncerty. Ale doufám, že se v soutěži dostanu daleko,“ netajila se svými ambicemi Mašková.

Richard Krajčo je naopak dost sebekritický. „Poskakovat po pódiu by mi šlo, ale skutečně tancovat pod dohledem profesionálů, kteří netuší, že neumím ani valčík, bude těžký úkol. Snad se to naučím, moje žena se mnou odmítá tancovat, tak teď budu mít možnost to dohnat,“ zasmál se Krajčo.

Průměrná sledovanost první série se pohybovala kolem dvou milionů diváků, poté ale jejich zájem poklesl a průměrně se na ni dívalo od 1,6 do 1,3 milionu lidí. Jedenáctou řadu v roce 2021 sledovalo 1,57 milionu diváků.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo poprvé v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i ČT - více zde.