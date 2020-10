„Kafe od Žida už není trendy, postačí piccolo (co neexistuje). Místo mlýna loftový byt, místo hospody obchodní centrum. Hanácké nářečí je nahrazeno významným mlčením. Ale Maryša je pořád stejně krásná. A nešťastná. A nebezpečná…“ zní oficiální popis, který je pojatý ve stejném charakteru jako hra sama – moderně a inovativně.

V režii Jakuba Čermáka se v Maryši představí herci Andrea Berecková, Petr Jeništa, Pavel Neškudla, Petra Mošovská, Jana Machalíková, Barbora Šupová, Bláža Straníková, Lenka Střížovská Viera Pavlíková, Zoja Oubramová a Svatopluk Ždímal. Hra obdržela již mnoho kladných odborných recenzí i zájem publika.

Máte zájem o jeden pár lístků na představení? Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a zaslat ji do pátku 9. října 2020 do 12 hodin na e-mailovou adresu: gabriela.stasova@denik.cz pod heslem MARYŠA MLČÍ, a to se svým jménem a telefonním číslem.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:



Čím otrávila Maryša Vávru v původním klasickém díle?

Z došlých odpovědí vylosujeme 3 šťastné výherce, kteří od nás obdrží jeden pár vstupenek na představení.

POZOR! Vstupenky nebudeme zasílat poštou. Vítězové si je budou muset osobně vyzvednout v redakci v centru Ostravy.

Soutěž podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.