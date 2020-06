/VIDEO/ Hudebnice a písničkářka Kaczi před několika dny vydala klip k písni Milenka. Společně s muzikanty z projektu Circus Brothers spojila síly i v tom, že touto písní posluchačstvo aktivně nabádá k šíření informace o tom, že promiskuita rozhodně není žádoucí ani atraktivní.

Zpěvačka a písničkářka Kaczi | Foto: Gabriela Stašová

„Klipem Milenka reagujeme na dnešní společnost, kdy si ve svých vztazích nevíme rady a končí to nevěrou. Každá mince má dvě strany a určitě se to netýká všech, je to spíš můj úhel pohledu,“ říká o písni a videoklipu písničkářka, která už v minulosti absolvovala výchovné koncerty pro školy, zaměřené proti AIDS.