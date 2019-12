Soutěž byla určena pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií bruntálského regionu a regionu Prudnik. Hlavní podmínkou byla vazba prací na region Bruntálska a Prudnicka. Soutěž pořádá Spolek bruntálských fotografů (Spobrufo) ve spolupráci s kulturním střediskem v Prudniku. Patronem soutěže je fotograf a pedagog Jindřich Štreit.

“Takovéto soutěž jsou nesmírně důležité, protože se mohou autoři poznávat, předávat si svoje názory, něco se naučit a poučit se,” řekl fotograf Jindřich Štreit. Ten se soutěžícími prošel celou výstavu a okomentoval každou fotografii.

“První dojem, který jsem nabyl, je ten, že fotografie jsou nejméně o jednu třídu lepší než loni. Udělali jste další krok k tomu, aby vaše fotografie byly co nejlepší,” pochválil Štreit mladé autory. “Fotografujte celý rok, vyberte si nějaké téma, kterému se budete věnovat,” poradil Štreit.

Do soutěže se přihlásilo 102 mladých fotografů a zaslalo 459 fotografií do do čtyř tématických celků. Výstava oceněných fotografií bude k vidění do konce března roku 2020.

SEZNAM OCENĚNÝCH FOTOGRAFŮ

Čestné uznání Spobrufo / SELF - PORTRAIT MONOPOD

Krajina / architektura

Julia Tokarz ( Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1 w Prudniku)

Krzysztof-Dąbrowski ( Liceum ogólnokształcące nr 1 W Prudniku )



Lidé / portrét

Patrycja Padula ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku)

Julia Ledniowska ( ZSM im. Janusza Korczaka w Prudniku )

Julia Tokarz ( Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1 w Prudniku)



Ze života / reportáž

Magdalena Zigmund ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku )

Natalia Mięczakowska ( Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej )

Ondřej Hota ( ZŠ Sion Hradec Králové, individuální vzdělání )



Volné téma / fotografováno mobilem

Zofia Bławicka ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku)

Katarzyna Wróblewska ( Zespół Szkół Medycznych w Prudniku )

Třetí místo - diplom Spobrufo / akční kamera LAMAX X3.1 Atlas

Krajina / architektura

Adriana Maradová ( Základní škola Bruntál,Cihelní č.6)



Lidé / portrét

František Svatoň ( Základní škola Bruntál, Okružní č.38 )



Ze života / reportáž

Marta Włodarczyk (ZSP Moszczanka )



Volné téma / fotografováno mobilem

Jan Horký ( Základní škola Bruntál, Jesenická č.10 )

Druhé místo - diplom Spobrufo / akční kamera SENCOR Action Camera 3CAM

Krajina / architektura

Matěj Černota ( Základní škola Bruntál, Jesenická č.10 )



Lidé / portrét

Martina Kolářová ( Základní škola Bruntál, Jesenická č.10 )



Ze života / reportáž

Jiří Haltmar ( Všeobecné a sportovní Gymnázium Bruntál )



Volné téma / fotografováno mobilem

Krzysztof-Dąbrowski ( Liceum ogólnokształcące nr 1 w Prudniku )

První místo - diplom Spobrufo akční kamera OLYMPUS

TG-TRACKER

Krajina / architektura

Michalina Jasińska ( Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku )



Lidé / portrét

Marta Gacek ( Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza )



Ze života / reportáž

Karolina Kulig ( Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza )



Volné téma / fotografováno mobilem

Przemysław Birna ( Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza )

Medaile České federace fotografického umění - nejlepší fotografové napříč všemi tématy

Bronzová medaile ČFFU, diplom Spobrufo

Przemysław Birna ( Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza )



Stříbrná medaile ČFFU, diplom Spobrufo

Krzysztof-Dąbrowski ( Liceum ogólnokształcące nr 1 w Prudniku )



Zlatá medaile ČFFU, diplom Spobrufo

Martina Kolářová ( Základní škola Bruntál, Jesenická č.10 )