Bruntálský pohyblivý betlém je svou krásou a jedinečností unikátem celého kraje. Loni jej během vánočních svátků navštívilo více než pět tisíc návštěvníků. Letos lidé spatří nové postavičky.

Řezbář František Nedomlel pokračuje v práci svého otce Josefa a rozšiřuje každoročně svými pracemi betlémy v Bruntále a v Mohelnici. I letos vyřezal nové figurky pro betlém v bruntálském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

„Je to taková malá zemědělská usedlost, dojička dojí krávu, babka stlouká máslo a kluk pije mléko,“ popsal novinku v betlému řezbář Nedomlel.

Betlém bude přístupný od středy 25. prosince do středy 1. ledna každý den od 10 do 12 a od 13.30 do 17.30 hodin a 15 minut před a po každé bohoslužbě. V kapli sv. Kříže se rozkládá na ploše 38 čtverečních metrů. Dříve se stavěl každý rok znovu, ale jak přibylo postav a výjevů, nyní už zůstává postavený celoročně, k vidění je ale zatím jen o Vánocích.

Jedinečnou atmosférou, nasvícením, kompozicí budov a pohyblivých sekcí, svou neotřelou jemností, lidovostí, originalitou a smyslem pro detail okouzluje bruntálský betlém děti i dospělé a přibližuje jim tajemství betlémské události, narození Ježíška. V kostele se nachází i kronika betléma, do které mohou návštěvníci zachytit své dojmy a postřehy.

František Nedomlel je i autorem nového betlému na náměstí Míru v Bruntále. Na Štědrý den po Půlnoční mši svaté ve 23.15 hodin proběhne požehnání tomuto novému městskému betlému.