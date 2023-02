„Bylo to počátkem prosince 2022, když mě mistr Böhm oslovil. Prosím tě, já na tom zdravotně nejsem teď příliš dobře, tak kdybys byl tak laskav a pomohl mi zahájit výstavu v Ostravě. Zahájit výstavu tak velké osobnosti a výjimečného člověka v Domě umění v Ostravě, to není lecjaká každodenní věc. Tuto výstavu, která nesla název Půdorysy paměti, jsme zahájili společně s rodinou Böhmových. V té době si nikdo z nás neuvědomil, že za měsíc, na Tři krále, nás mistr opustí,“ vzpomínal Steininger na poslední výstavu, která proběhla za autorova života.

Zemřel krnovský výtvarník Svatoslav Böhm, loučení bude na Cvilíně

Tím, že Steininger 25 sdílel s Böhmom jeden ateliér, veřejnost je vnímala jako umělecké souputníky. Díky tomu nejen rodina, ale také Steininger dostal řadu kondolencí. „Jedna z nich zněla: Nebuďte smutní, šel jsem jen napřed. Takzvanou irskou kondolenci zde cituji, protože mistr nás opustil na Tři krále. Přesně před rokem na Tři Krále jsem já tady v galerii Edel otevíral svou výstavu. Říkal jsem při té příležitosti na zahájení: Na Tři krále o krok dále. Nebuďme smutní. Mistr Böhm jen šel o krok napřed,“ vysvětlil Steininger jak mu tato kondolence pomohla vyrovnat s odchodem blízkého člověka.

Krnovský umělec Svatoslav Böhm zesnul 6. ledna 2023. Vernisáž v krnovské galerii Edel zahájila jeho první posmrtnou výstavu.Zdroj: Deník/František Kuba

Steininger také vzpomínal, jakou radost měl Svatoslav Böhm ze zdařilé výstavy v Ostravě, kterou považoval za poctu. „V té době jsme už začali organizovat a chystat tuto krnovskou výstavu. Chtěl bych poděkovat Böhmově rodině. Byli tak laskaví, že zapůjčili díla pro tuto výstavu. Bohužel nikoliv už mistr sám. Malířka a kurátorka této výstavy paní Rožanská připravila doprovodný grafický materiál. Tuto výstavu chystala společně se mnou. Když jsme přišli do tohoto prostoru, už jsme věděli, kde má která práce viset. Koncepce výstavy vyjadřuje přání mistra Böhma. My jsme jen prodlužovali jeho myšlenku,“ přiblížil Steininger zvláštní okolnosti vzniku krnovské výstavy „in memoriam“.

VIDEO: Krnovský radar funguje dva měsíce, pokuty za pět milionů

V polovině prosince 2022 vznikl také katalog, do kterého Steininger místo obvyklého životopisu autora napsal osobní otevřený dopis Svatoslavu Böhmovi. Vzpomíná v něm, jak se jako mladý začínající výtvarník rozhodl navštívil respektovaného umělce Svatoslava Böhma, aby se mu představil a blýsknul se před ním plátnem se svou ranou tvorbou. Mistr mu shovívavě věnoval svůj drahocenný čas. Toto první krátké setkání stálo na počátku krásného a velmi dlouhého přátelství. Rovněž předznamenalo sdílený ateliér v zahradním domku na Svatováclavské ulici.

Steiningera fascinovaly Böhmovy ručně psané vzkazy, které mu nechával ve společném ateliéru, protože také jeho písmo bylo osobitým uměleckým projevem. „Měl spanilé písmo. Až v posledních dnech jsem našel odvahu se k těm vzkazům vrátit. Jsou tak milé, že vám některé přečtu,“ rozhodl se Steininger obohatit vernisáž autentickými lístky psanými stejnou rukou, která tvořila nádherné obrazy a plastiky kolem. „V sobotu přijede doktor Pospíšil, nevypínej kamna v ateliéru,“ říká například jeden ze vzkazů psaný mistrovou rukou.

Padající stromy, sněhová bouře. Horští záchranáři měli plno práce

„Když mi bylo třicet let, tak jsme zakládali volné sdružení krnovských výtvarníků a13. Dlouhá léta jsme kráčeli společně. Mnozí nás opustili, protože tomu tak chtěla vyšší moc. Mnozí šli svou vlastní cestou, protože tak jak je to naprosto přirozené. Do posledních okamžiků roku 2021 jsme společně vystavovali já, mistr Böhm a paní Rožanská. Ve skrytu duše jsme si říkali: my jsme pořád ještě ta a třináctka. Už tomu tak není. A třináctka skončila. Jestli se mezi mladými najde někdo, kdo bude chtít o tomto fenoménu a13 a o výjimečné osobnosti mistra Böhma napsat diplomovou nebo dizertační práci, přijďte za mnou. Mám bohatý archiv,“ zahájil Steininger první posmrtnou výstavu mistra Svatoslava Böhma.

ODKAZ

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-krnovsky-vytvarnik-svatoslav-bohm-louceni-bude-na-cviline-20230109.html