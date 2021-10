„Jsem dojatá, protože manžel přijít nemůže, bohužel ho čeká operace. Určitě by tady byl rád, určitě by vám zahrál a zazpíval. Děkuji,“ pronesla krátce švagrová Karla Kryla, Vlasta Krylová, která dorazila se svými dcerami a vnučkou.

Její dcera Hana, která na pódiu stála s ní, ostravský rozhlas dobře zná. „Je to tak, asi před 40 lety jsem tady jako členka sboru z Nového Jičína jezdila zpívat, nahrávat. Je to pro mě taková nostalgie,“ říká. „Nevím, jestli by z toho Karel měl až takovou radost, ale určitě mě těší, že ho lidé pořád berou a mají ho rádi.“

Mladší dcera Pavla na otázku, jak si Karla Kryla pamatuje, odpověděla s humorem. „Pamatuji si hlavně, že byl hrozně malý,“ vzpomíná. Vlasta Krylová také novinářům poskytla krátký rozhovor předtím, než se s dcerami a vnučkou odebrala na prohlídku budovy rozhlasu.

Na dotaz, co paní Vlasta říká na nové nároží, odpověděla: „Viděli jsme to už předem a deska je moc pěkná. Těší nás, jak dcera řekla na pódiu, že se na Karla myslí. Co k tomu víc říct? Jsme rádi. Původně jsem ale nechtěla jet, říkala jsem si, že tam má být Honza a ne já. Nakonec přijela i dcera, tak jsme tady.“

Pokud jde o písničky Karla Kryla, tak ty znají doma všichni. „My je všechny známe. Máme je doma nahrané,“ říká. Dodává ale, že nemá žádnou nejoblíbenější. „Mám ráda všechny jeho písničky. Třeba Salome, která tu dnes zazněla, je nádherná. Vím, že lidé rádi poslouchají Anděla, ten je taky známý. Já mám ale ráda i jiné písničky, a to ty, které se hodí teď na tuto dobu. Ty, které byly poplatné a teď jsou zase. Měla by si je poslechnout naše bývalá i nová vláda, aby si tam z toho lidé něco vzali.“

„Manžel byl pozvaný i na odhalení busty v Praze v budově parlamentu, aby tam zahrál, nakonec asi 3 písničky. Busta stála vedle sochy nějakého politika. Manžel jim řekl, že když kolem ní budou politici chodit, tak se na ni můžou podívat a říct si, „aha, to by nám asi neodsouhlasil.“ Busta tam vydržela asi jen měsíc. Hezky ji uklidili a vzal si ji někdo z pohlavárů do své kanceláře. Kde je teď, to nevím.“

A jestli věří, že tato deska na budově rozhlasu vydrží déle? „Doufejme, že ano. To by bylo velmi zlé, kdyby to někdo shodil, rozbil nebo ukradl.“ Po dopovězení se paní Vlasta rozhlíží kolem a směje se: „Teď se mi tady ztratily děti.“ Padá tedy poslední otázka, a to jestli mají dnes naplánovaný ještě nějaký program.

„Jsme pozvané do rozhlasového nahrávacího studia a dcera se tam chce podívat, prý je nové. Jelikož tady jezdila jako dospívající dítě nahrávat se souborem, tak ji zajímá, jaké to tam je teď. A ta malá zpívá v Novém Jičíně ve sboru, tak uvidíme, jestli se sem taky jednou dostane,“ uzavírá švagrová Karla Kryla, Vlasta Krylová.

