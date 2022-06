Oldies festival v Ostravě po dvouleté pauze nabídl program plánovaný v původním termínu (před vypuknutím covidové pandemie). Mezi ty hlavní hvězdy patřily například Caught In The Act, Boney M, Brooklyn Bounce a Karma - respektive Tara & The Band, jak zní aktuální název pozůstatku chorvatské hudební skupiny. Chyběla Lena Katina, polovina ruského dua T.A.T.U., a to z důvodu války na Ukrajině (nedostala vízum), a taneční projekt 666 z Německa.