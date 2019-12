Jen co se na Štědrý den zavřely obchody, vyrazili v Krnově pro práce kinaři. Stalo se již tradicí, že krnovské kino promítána Štědrý den pohádku, která pomůže dětem přečkat pomalu ubíhající čas do večerní nadílky. V letošním roce je malým dárkem pro dětské diváky předpremiéra nové pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko.

Krnovské děti díky předpremiéře viděly novou pohádku Zdeňka Trošky Zakleté Pírko už na Štědrý den 24. prosince. Ty ostatní se pohádky dočkají až na premiéře 2. ledna. | Foto: Deník / František Kuba

Krnovské děti už vědí jak to dopadne, když Aninka musí sloužit dvěma nafoukaným sestrám, ale jednoho dne najde pírko co dokáže přivolat prince Vítka zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.