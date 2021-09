Tomáš Edelsberger představil novou galerii a zahajovací výstavu na facefooku prostřednictvím rozhovoru s krnovským výtvarníkem Ladislavem Steiningerem. „Mě se udělal nápad, jak říká Jiří Suchý. Zjistil jsem, že mi v Krnově něco chybí, a je to galerie výtvarného umění. Dospěl jsem k názoru, že takovou galerii bych tady někde rád vytvořil a provozoval. Jsem nadšenec, ale výtvarné umění jsem zatím nepokryl. Říkal jsem si, že by bylo dobré to doplnit, než umřu,“ popsal Tomáš Edelsberger s humorem zrození nápadu.

Protože nová galerie sídlí v obchodním domě na náměstí, kde byla dříve drogerie Teta, původně Tomáš Edelsberger zvažoval pojmenování Galerie Po Tetě, ale pak si uvědomil, že by nebylo přenosné, kdyby jeho galerie v budoucnu našla jiný prostor.

„Tak to bude Galerie Edel, podle mého příjmení, aby značka byla přenositelná. Edel v němčině znamená šlechetný, takže je to ušlechtilá záležitost. Metafora je i na plakátu. Ve jménu Aulehla je zdůrazněno AU, jako aurum, jako krnovské zlato, tedy náš poklad,“ prozradil Tomáš Edelsberger jaké skryté významy lze hledat v názvu galerie i na plakátu první výstavy.

První výstavou Galerie Edel bude tvorba fotografa Gustava Aulehly.Zdroj: Deník/VLP Externista

Tomáš Edelsberger působí také v komunální politice. „V kulturní komisi jsme doporučovali osobnosti Krnova, které by měly být oceněny. Díky tomu jsem si uvědomil, že pan Aulehla letos slaví nádherných devadesát let. Tak jsem ho oslovil, zda by byl ochoten výstavu realizovat a zároveň jí otevřít novou krnovskou galerii výtvarného umění,“ vysvětlil Edelsberger, jak vznikla spolupráce s fotografem Aulehlou.

Okres Bruntál o Vánocích dostal od Gustava Aulehly krásný dárek v podobě knihy Sudetská kronika. Nebýt Aulehlovy posedlosti zaznamenávat do všech detailů realitu všedního dne, asi by naši zkušenost se socialismem, sovětskou okupací a životem v pohraničí přelakovala vzpomínková nostalgie na růžovo. Mistr Aulehla svou Leicou zachycoval od padesátých do devadesátých let nejen vesnice Krnovska a Bruntálska, ale také dění v Olomouci, Ostravě nebo Opavě.

Zachytil prostředí panelových sídlišť i budovatelská hesla v průvodech, ve výkladech a na omšelých domech. Síla autentického dokumentu se v Aulehlově díle propojila s poezií, humanismem a jemným humorem, který potlačuje dusnou atmosféru normalizace.