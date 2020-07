"Zrušila nás krajská hygienická stanice. Protože v Ostravě přibyli tři nemocní. Nikdo nás nevaroval. Tak brutální zásah z pouze preventivních důvodů považuji za nepochopitelný," řekla Holušová. Dodala, že nechápe, proč mohou lidé neomezeně do zoo, kde jsou na čerstvém vzduchu, ale nemohou na koncert, který je venku a na ploše umožňující dostatečné vzdálenosti. "V tomto státě je kultura na posledním místě," řekla.

Nefestival počítal s tím, že v jednu chvíli bude na jednom místě nejvýš dovolená tisícovka návštěvníků. Podle nařízení může být venku pohromadě až 500 lidí. Musí být ale rozděleni nejvýš po stovce v od sebe oddělených sektorech, nesmí se spolu potkat. Vytvoření sektorů po 100 lidech je podle Holušové nesmyslné.

"Považuji to za výmysl hygieniků, kteří nikdy nikde nebyli. Je to výsměch všem lidem, kteří něco organizují. Je to ekonomicky nemožné," doplnila. Holušové hlavně vadí, že mimořádné opatření vyhlásila hygienická stanice "z hodiny na hodinu" a nikdo ji ani organizátory jiných akcí předem nevaroval. "Mohlo se počkat alespoň do půlnoci," poznamenala.

"Pokud se pořádá festival v kraji, který má nejhorší epidemiologickou situaci v České republice, tak v takovém případě riziko (zrušení) hrozí," řekl médiím ministr zdravotnictví. "Jsem sám překvapen, že se festival koná a organizátoři se nerozhodli, že ho zrovna v této době a v tomto regionu odloží," dodal. Podle něj je ale k debatě s krajskými hygieniky, jestli nemohla nařízení platit až od půlnoci.

Podle Holušové nynější postup do budoucna ohrozí konání dalších podobných akcí nejen v Moravskoslezském kraji, protože nikdo nebude mít jistotu, že ji nebude muset na poslední chvíli zrušit. "Je to devastující, jsem zvědavá, kdo to zaplatí," řekla. Návštěvníkům, kteří si zakoupili lístek na Nefestivalu, doporučila sledovat webové stránky a sociální sítě akce.

NeFestival Colours of Ostrava 2020:

NeFestival začal ve středu, měl trvat do soboty. Kvůli opatřením proti koronaviru organizátoři přesunuli oblíbený festival Colours of Ostrava na příští rok.