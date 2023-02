„Kapela Interpol nikdy svým fanouškům nezevšedněla, protože ke každé nové etapě v uplynulých šestadvaceti letech přistupovala způsobem, jakoby právě začínala,” podotýká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, proč padla volba právě na Interpol. „Zároveň jsem ráda, že našim návštěvníkům nabídneme vedle světového popu, rapu, afrobeatsu či elektroniky také kytarový rock,” dodává Holušová.

Do Ostravy dorazí raperka z Kanady i hvězda z Anglie. Colours láká na ženy

Interpol se stále drží svého zvukového manifestu, a to už od dob úspěšného debutu Turn on the Bright Lights z roku 2002 řazeného mezi rockovou klasiku. Loňské sedmé album The Other Side of Make-Believe natočila kapela v produkci Marka „Flooda” Ellise (Nick Cave, Nine Inch Nails, PJ Harvey) na dálku v době covidové pandemie. V recenzích bylo právem označené za požitkářské dílo přinášející „agresivní náladovou kolekci brutalistního romantismu a morbidních kytar“. Temnotu a ponurost Interpol vždycky vyvažovali melancholickou něhou a poutavými lyrickými náladami často zakuklených textů.

Zdroj: Youtube

„Jsme především vypravěči. Píšeme o tom, v co věříme, a doufáme, že nás fanoušci budou následovat. A zatím to vychází. Z respektu vůči nim zpíváme o tom, co je autentické,“ tvrdí jejich autor, zpěvák Paul Banks. Nebývalou odezvu nového alba okomentoval manažer kapely James Sandom: „Interpol jsou v nejlepší formě, v jaké kdy byli. Jen potřebovali natočit desku, která zdůrazní všechny jejich podoby - dramata a emoce: nejsilnější deska, nejsmutnější deska, nejpozitivnější deska…“

Všechny barvy duhy v Ostravě již popatnácté

Dosud potvrzená zahraniční jména pro Colours of Ostrava 2023 jsou: OneRepublic (USA), Macklemore (USA), Burna Boy (Nigérie), Ellie Goulding (Velká Británie), Interpol (USA), Jacob Collier (Velká Británie), Niall Horan (Irsko), Gilberto Gil & Family (Brazílie), Kavinsky (Francie), Sleaford Mods (Velká Británie), Tom Grennan (Velká Británie), ANYMA (Kanada), Al-Qasar (Francie/Alžírsko), CloZee (Francie), Garden City Movement (Izrael), Gheist (Německo), Hania Rani (Polsko), Haviah Mighty (Kanada), Haze´evot (Izrael), Holy Moly & The Crackers (Velká Británie), Imed Alibi & Khalil EPI (Tunisko), LaBrassBanda (Německo), Lubomyr Melnyk (Kanada/Ukrajina), Lala Tamar (Izrael), Luke Howard (Austrálie), Moonshine (Kanada), Pierre Kwenders (Kanada/Demokratická republika Kongo), Seun Kuti & Egypt 80 (Nigérie), Son Rompe Pera (Mexiko), Tarante Groove Machine (Izrael), The Comet is Coming (Velká Británie), The Longest Johns (Velká Británie), The Teskey Brothers (Austrálie), Trad.Attack! (Estonsko).

Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic.