„Bez nadsázky nabídne to nejlepší, co tahle hudební scéna nabízí. A to jak v zahraničním, tak tuzemském obsazení,“ vzkazuje Marcel Palovčík za pořadatele. Pankáčská akce se koná v rámci projektu Barrák Music Hrad, který přináší do Slezské Ostravy letní hudební scény.