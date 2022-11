Špetka melancholie s pozitivní lyrikou – tak by se dal popsat singl Vlci, který je oblíbený nejen u příznivců kapely, ale i u jeho autora a zpěváka Miraie Navrátila. „Mám ho rád. Má specifickou náladu,“ říká. Vznik jedné z nejpoetičtějších písní posledního alba se přitom původně ubíral úplně jiným směrem.

Nový klip kapely Mirai Vlci:

Zdroj: Youtube

„První střípky Vlků vznikly v Dubaji v bytě mého kámoše. Chtěl jsem napsat song o rodičovské lásce, ale všechno jsem tak nějak řekl v refrénu a nevěděl jsem, jak nepateticky uchopit zbytek,“ přibližuje vznik písně Mirai. „A tak nějak mě život stejně přinutil dopsat to jako lovesong, úplně na komoru,“ dodává.

O produkci se jako obvykle postaral Ondřej Fiedler, který společně s Pokáčem zanechal svou stopu vedle Miraie i v textu.

Videoklip, který podtrhuje náladu celé písně měl opět na starosti vyhlášený videomaker Ondřej Kudyn a scénář obstaral zpěvák a scénárista Ondřej Brejška. Hlavní role se zhostila Nikol Leitgeb, jejíž vztah ke staršímu synovi Mathiasovi (přezdívanému Radovan) byl Miraiovi při psaní inspirací. I proto nemusel herečku do role vůbec přemlouvat.

„Mirai mi už delší dobu sliboval, že si mě vezme do jednoho klipu, protože písnička Vlci prý byla původně inspirovaná vztahem matka – syn. Konkrétně teda mnou a Radovanem. Pak to prý celé předělal a stal se z toho love song, ale prostě původ to mělo někde u nás. Takže jsem tam zaslouženě,” shoduje se Nikol s Miraiem a dodává, že si natáčení moc užila: „Úsměv nám zamrzal jen občas, ale to bylo vlivem teploty. Točili jsme dost nalehko a venku už léto rozhodně nebylo”.

„Celé to vlastně bylo jedna velká vtipná situace. I když jsme s Miraiem roky přátelé, tak je prostě trošku zvláštní pustit se navzájem takhle blízko k tělu. Dost jsme se nasmáli,“ uzavírá Nikol povídání o videoklipu k singlu Vlci.

Vlci zazní možná i příští rok v listopadu na zastávkách ARENA TOUR 2023 v rámci které MIRAI zavítají do největších hokejových aren v Ostravě, Brně, Pardubicích a v Praze. Na halovém turné slibují velkolepou show na úrovni světových hvězd a silný zážitek.