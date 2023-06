Nejlepší způsob, jak si užít venku začátek léta, je vyrazit 3. června na krnovské náměstí. Nový cirkus, tanec, hudba, pantomima, pouliční, pohybové a improvizační divadlo.… To vše nabízí festival Cirkulum 2023. Vstup je volný. Stánky s občerstvením a zmrzlina jsou samozřejmostí, stejně jako akrobatické kousky, nad kterými se tají dech.

Cirkulum Poruba, 9. června 2018 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Už od 9 hodin ráno bude v centru Krnova připraven pestrý program domácích i zahraničních umělců. Konec je naplánován kolem 20 hodin. Od 9 do 12 hodin se návštěvníci mohou těšit na program v podání krnovských uměleckých škol, školek, Centra Muzika, Krnováčku, SVČ Krnov a divadelního spolčení Červiven.

Od 13.30 se pak v hodinových intervalech vystřídají Cirk Motion, Poppy a Adélka, vezezuelští umělci s perskou tyčí Zapperoco Cirkus, irský fotbalový cirkus Simon Llewellyn, Duo Piú a meno, Asphalt Theatre s izraelským hudebním menu a OnTheRoad.

Program festivalu Cirkulum v Krnově



13.30 Cirk Motion (Česko) – Tato mladá šestice trénuje v UmCirkum – centrum nového cirkusu v Ostravě, mají za sebou akrobatické workshopy a soustředění, makají na sobě, aby vám divákům předvedli své dovednosti. Těšíme se na vás! Účinkují: Adála, Michal, Vanda, Sofie, Veronika, Natálie



14.30 Poppy a Adélka (Česko) – Poppy a Adélka jsou dlouholeté kamarádky, které denně zažívají nová, zábavná dobrodružství plná překvapivých momentů. Interaktivní show nabitá tancem, soutěžemi, vtipem a neotřelých barevných kostýmů je skvělou zábavou nejen pro vaše děti. „Jehe, eeehh, počkej Poppy už to bude!“ Adélka vytáhne dlouhého plyšového hada a říká: „Tradááá!“ Poppy se nestačí divit. „Adélko, ty máš ale krásný přívěsek,“ a zkoumá dlouhatánského modrožlutého hada, který má na jazyku klíček. „Ještěže ho mám, Poppy, jinak bych ho přece nikdy nenašla, to dá rozum!“ vysvětluje Adélka.



15.30 Zapperoco Circus (Venezuela) – Námořnické duo z Venezuely připluje se svou akrobatickou show plnou humoru, interakce s diváky i napětí u těch nejodvážnějších akrobatických kousků. Toto duo, které skládá ze známého novocirkusového artisty Ernesta Alvese a vzdušné akrobatky Isabely Pessolano, vás přivede do té správné dovolenkové nálady. Uvidíte představení nabité tancem, smíchem a akrobacií nejen na zemi, ale hlavně až 6 metrů vysoko – na vysoké stěžni, kterou po celou dobu drží svými svaly právě Ernesto. Land Ahoy už bylo odehráno na mnoha festivalech po celém světě, kde sklízí jen samé úspěchy. A konečně ho budete mít šanci vidět i v Ostravě. Vhodné pro malé i velké!



16.30 Simonllewellyn circus (Irsko) – Fotbalista nebo žonglér? Světově proslulá show irského novocirkusového artisty se představí na Cirkulum! „We are the champions“ je povznášející a inspirující cirkusové divadelní představení ze sportovního prostředí. V show se mísí skvělá choreografie s triky s fotbalovým míčem, dále cirkusovými kousky jako žonglování, manipulace s kloboukem a holí, tanec, zpěv a není nouze ani o interakci s diváky. Vhodné pro všechny věkové kategorie.Simon Llewellyn pochází z Irska, vystupuje již více než 25 let a se svou show procestoval více než 20 zemí. Vystupoval například i pro anglickou královskou rodinu.



17.30 Duo Piú o meno (Itálie) – Humorné novocirkusové představení italsko-kolumbijské dvojice, kde hlavní roli hraje akrobacie a temperamentní jihoamerické rytmy. Marcel a Alice, dva klauni, jeden dominantní a přísný druhý neschopný a zpupný. Ocitají se spolu, aby překonali obtíže, které je však vždy nechávají chladnými. Dokonce i zkouška ohněm, které se všichni tolik obávají, je zakončena výbuchem smíchu. Alice je bývalá tanečnice a gymnastka. Marcel, původem z Kolumbie, se k cirkusu dostal přes svou vášeň k žonglování. S Alicí tvoří profesionální i partnerský pár od roku 2011.



18.30 – Asphalt Theatre (Izrael) – The Chef’s Orchestra je pouliční hudební klauniáda v podání všestranně nadaných kuchařů, jejichž menu tvoří hudba z různých koutů světa. Umělci jsou neustále v pohybu a vstupují do interakcí s diváky, kterým servírují nezapomenutelnou hudební hostinu okořeněnou ukázkou akrobacie. Asphalt Theatre je izraelský soubor komiků a hudebníků. Se svým originálním pouličním divadlem, které kombinuje různé disciplíny. Vystupovali na festivalech ve 25 zemích na 3 kontinentech. Všichni členové jsou skvělými muzikanty, akrobaty a klauny. Asfalt Theatre jsou také finalisté soutěže Israel’s Got Talent a v roce 2022 byli oceněni jako nejlepší hudební divadlo v Izraeli.



19.00 - OnTheRoad (Česko) – Milá a zábavná pouť novocirkusovými disciplínami, která povede k srdci jedné akrobatky i nejednoho diváka. Novocirkusová inscenace propojující akrobacii s komediálním žánrem. Zábavný a zároveň strhující duel dvou rivalů o přízeň jejich půvabné vyvolené AcroBetky. Během jejich společné cesty snovým světem nového cirkusu poznáte mnoho disciplín, při kterých se vám bude tajit dech – chůze po laně, vzdušná akrobacie (kruh, straps, kostka), cyr wheel, tanec a další. OnTheRoad úspěšně reprezentuje Česko na zahraničních kulturních festivalech. Mezinárodní premiéra proběhla v roce 2018 na divadelním festivalu v řecké Soluni. Od té doby mohli představení vidět diváci na mnoha tuzemských kulturní akcích, ale také v Belgii, Bulharsku, Itálii, Polsku nebo na Slovensku.