Krnovský rodák Adam Martinec se těší z dalšího úspěchu. Zabodoval na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Adam Martinec. | Foto: Jana Balharová, Amin

V kategorii Hvězda zítřka, která hledá talentované mladé autory do věku 33 let, si Adam Martinec odnesl cenu Filmové nadace. Ta je spojená s finanční podporou filmařům ve výši 110 tisíc korun.

Členové výboru Filnové nadace vybírali vítěze ze 111 zaslaných scénářů, které tvořily mimo jiné dramata, komedie, pohádky nebo detektivky.

Adam Martinec z Krnova dostal ocenění za Dezinformaci

„Je skvělé, že se každoročně objevují scénáře s potenciálem jejich brzkého převedení do filmové podoby. To platí především o dílech Petra Kolečka o osudech českých hokejistů perzekvovaných komunistickým režimem a Adama Martince s tématem vesnické zabijačky, o jejichž koprodukování už projevili partneři nadace předběžný zájem. Natáčení podle scénáře Mord by mělo začít ještě letos,“ sdělila Helena Uldrichová, členka správní rady Filmové nadace a vedoucí Filmového centra České televize.

Martinec upozornil na svůj režisérský talent již studentskými filmy Cukr a sůl a Anatomie českého odpoledne, které sbíraly řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí. Pro svůj první celovečerní film, ve kterém se vše točí kolem vesnické zabijačky, už hledá vhodné lokace na Krnovsku a Osoblažsku.

Mezi gratulanty samozřejmě nechybí ani starosta Krnova Tomáš Hradil. „Těšte se na další celovečerní debut krnovského režiséra. Za kamerou bude jistě excelovat další hvězdný Krnovan David Hofmann,“ uvedl Hladil s tím, že díky textilkám se kdysi Krnovu přezdívalo Slezský Manchester, ale možná si díky talentovaným filmařům brzy vyslouží přízvisko český Hollywood. V Karlových Varech měl totiž premiéru také film Citlivý člověk, který další talentovaný krnovský rodák režisér Tomáš Klein natáčel na Krnovsku a Osoblažsku.