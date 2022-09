Svůj talent v nemocnici předvedly také děti ze Sportovní gymnastiky Krnov, následovala show siláka a světového rekordmana Železného Zekona. Zlatým hřebem dne ale bylo samozřejmě vystoupení legendárního písničkáře Jaromíra Nohavici, „Jaromír Nohavica se v naší nemocnici loni na jaře nechal opakovaně očkovat proti Covid-19 a při té příležitosti nabídl, že by rád zazpíval našim zdravotníkům. Jeho návrh jsme s nadšením přijali, ale ihned jsme mu řekli, že budeme rádi, když nám zazpívá až v roce 2022, kdy bude nemocnice slavit 110 let. Souhlasil,“ zavzpomínal ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec, jak se podařilo vytíženého umělce dostat do Krnova.

Nohavica si vystoupení užíval a k publiku posílal své největší hity. Bez přestávky a za velkého potlesku zpíval 100 minut. „Děkuji vám. Jste skvělé publikum a hlavně lidé, kteří skutečně pomáhají druhým. Moc si vás vážím,“ poklonil se v závěru koncertu písničkář. V závěru už posluchači tleskali ve stoje a zpívali Nohavicovy písně, které znají nazpaměť. Nakonec krnovské hudební uskupení BT NOVA hrálo stovkám zdravotníků téměř do půlnoci.

„Chtěl bych poděkovat všem současným i bývalým zaměstnancům, kteří pečují o pacienty a jsou tím nejcennějším, co naše nemocnice měla a má. Výročí oslavíme též vysazením památného stromu, unikátním almanachem a zejména rozsáhlými investicemi, které nemocnici letos čekají,“ uzavřel Ladislav Václavec, který v čele krnovské nemocnice stojí patnáct let.