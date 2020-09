Filmová novinka česko-moravsko-slovenské produkce Králové videa se vrací do doby několikrát kopírovaných pásek, tragické kvality obrazu a zvuku a nefalšovaného nadšení z každičkého nového filmu. Vzpomíná na atmosféru jejich společného sledování v přítmí obýváků nebo improvizovaných ilegálních kinosálech, kde zážitek ze sledování zcela přetvářel mnohdy nepřesný simultánní dabing. A také mapuje počátek pirátského byznysu s filmy a éru videokazet, které nejmladší generace znají jen z nostalgického vyprávění rodičů.

“Je to nesdílná součást mého dětství a jsem rád, že nyní jako jeden z tvůrcu projektu Králové videa se mohu podělit o tyto zážitky. V té době pirátských kazet se u mě zrodila nefalšovaná láska k filmům a cítím vděčnost, že jsem vyrůstal v prostředí, kde jsme mohli jako rodina společně zažívat to nadšení z každého dalšího nového bijáku. Ta doba nás naučila si vážit vzácných okamžiků a právě kazety byly tím magnetem a zároveň oknem do fiktivního nového světa. Obrazovka zrnila, barvy blikaly a do toho všeho zněl někdy až pekelně strašný jednohlasý dabing. Opravdu ? Ano a i přesto jsem to milovali. Propadnul jsem okamžitě té atmosféře, kdy zajíždí kazeta do videa a objeví se něco, co nikdo z nás ještě neviděl. To očekávání a napětí,” vyznává se režisér snímku, Lukáš Bulava z Karviné.

Toho nejen místní filmoví fanoušci znají především jako režiséra filmových horrorů, se kterými pak uspěl také na několika filmových festivalech. Mezi jeho další oblíbená témata patří starý italský horror a filmy obecně, stejně tak je velkým hudebním fanouškem.

Ve filmu Králové videa pak na své role v tehdejší rychlodabingové scéně vzpomínají lidé, které tehdejší video fanoušci znali jen podle hlasu a nikdo z nich asi vůbec netušil, že o tolik let později uvidí ve filmu také jejich tváře a příběhy. Mezi nimi jsou pak i mnohé osobnosti, dnes známé ze zcela jiných kulturních sfér. Hudebníci Roman Holý a Ondřej Hejma, publicista Ondřej Neff, překladatelka Dana Hábová a další.

Jak vlastně všichni ti známí I neznámí lidé reagovali, když je tým filmu Králové videa náhle oslovil? “Chci prvně říct, že právě potkat osobně tyto bardy československého rychlodabingu byl pro nás velký zážitek a někteří byli i mile překvapeni, že jsme je oslovili a vzpoměli si na ně. Uplynulo už mnoho let, kdy položili sluchátka a mikrofon na hřebík, ale jejich vzpomínky pořád dokážou vyvolat příjemný okamžik, který má co říct. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se jednou na tohle téma měl natáčet celovečerní dokumentární film,” podotýká Lukáš Bulava.

“Když vám zazvoní telefon a na druhé straně se ozve natěšený tón hlasu a osloví vás s tímto temátem, tak si možná řeknete, že volá blázen. Že ta doba je pryč a nikoho to dnes už nezajímá. Ano, setkali jsme se i s tím, že se s námi někdo už nechtěl bavit. A tak jsme to i s respektem přijali. My jsme si pevně jistí, že právě v této době je správný čas Krále videa představit divákům, a to všech generací. Ti, kdo ve filmu vystupují, totiž v Česku zanechali důležitou kulturní stopu, která změnila mnoha lidem pohled na filmové umění a otevřela jim cestu k této vášni,” dodává závěrem režisér Lukáš Bulava.

K TÉMATU

Králové videa

Režie: Lukáš Bulava, námět a scénář: Petr Svoboda, produkce: Igor Kovács, dramaturgie: Petr Svoboda, výroba: Artactive production, Blackout production, distributor: Film Europe. Film vstupuje do české distribuce v září 2020.



Karvinské slavnostní uvedení snímku Králově videa se koná 12. září od 20 hodin v Letním kině Karviná.



Lukáš Bulava

Karvinský režisér debutoval v roce 2007 amatérskou krátkometrážní prvotinou Krvavý milenec. Svět filmu ho pak již nikdy nepustil. Lukáš Bulava na sobě neustále pracuje a zlepšuje se a v roce 2011 začíná jeho kariéra už seriozními filmovými snímky. Doménou je horror, ve filmech se ale objevují třeba i mnohá místní specifika, narážky a humor i nadsázka. Lukáš je znám i svým poctivým a ryzím přístupem a jeho nadšení a energie vždy pohltí celý štáb i další lidi okolo.



Filmografie:

2011: Amanda, Bestie z koupelny, Poslední šlapka

2012: Oči starého kostelníka, Šest prstů v zeleném

2013: Karbon

2014: Teď ne, Broskvičko

2016: Kyselý dech

2019: Pohádková (hudební klip pro kapelu Allskapones)

2020: Králové videa

