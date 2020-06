Do Vidnavy doputovala výstava z galerie v bruntálské městské knihovně, kde její trvání organizátoři pro velký zájem návštěvníků prodloužili.

Šedesát vystavených obrazů výtvarnice malovala během několika posledních let při putování po Jeseníkách, Rychlebech, slovenských horách a na dalších romantických, zajímavých, ale turisty opomíjených místech.

Kateřina pobývá s celou svou rodinou v přírodě často a to od jara do zimy a nedělá jí žádné problémy přenocovat i s dětmi v zimě ve stanu. Při svých toulkách pak ve volných chvilkách maluje.

„Obrazy jsem malovala technikou suchého pastelu a snažila jsem se realisticky zachytit skutečnost v daném okamžiku a v daném světle. To se každou chvilku mění a to se právě snažím zachytit. Také mám ráda motiv před sebou a to při malbě krajiny v ateliéru nejde,“ svěřila se Kateřina Olejníčková.

Kromě malby se výtvarnice Kateřina věnuje i dalším výtvarným technikám. Hlavně keramice. Zajímá se o historii hrnčířství a o tradiční pracovní postupy dávných hrnčířů. Dokonce si sama vlastnoručně postavila funkční repliku středověké hrnčířské pece. Vypaluje v ní své výtvory vyrobené starobylými keramickými pracovními technikami.

Ladislav Olejníček