Všechno to začalo v listopadu 2016 ve slavném londýnském hudebním sále Brixton Academy. Z Nové Pláně tam dorazili bratři Matěj a Štěpán Jelenovi na koncert Nothing But Thieves.

Koncert a atmosféra předměstí Londýna pro ně byly tak inspirativní, že hned na místě v Brixtonu založili kapelu Brixtn. Hned první singl kapely Tak mi to nedovol se dostal na Óčku mezi nejhranější klipy roku 2017. Brixtn byl tehdy označován za indie-electro objev roku.

Ve třech nám to vyhovuje

„Vznikli jsme v roce 2017 jako čtyřčlenná kapela. Už dva roky ale hrajeme ve třech a takto nám to vyhovuje nejvíc. Já a brácha Štěpán jsme z Nové Pláně, kde máme doma zkušebnu a nahrávací studio. Právě tam vznikají naše nahrávky. Třetím členem je Hemi Murín z Nového Malína u Šumperka,“ představil kapelu Matěj Jelen.

Oba bratři z Nové Pláně absolvovali bruntálské gymnázium. Oba nyní studují na pedagogické fakultě v Olomouci obor historie a angličtina. Hemi Murín se věnuje hudbě nejen jako umělec a muzikant, ale hudební nástroje ho zajímají také po konstrukční a technické stránce.

Vystudoval střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově a teď se věnuje opravování hudebních nástrojů. Ani Matěj se Štěpánem nejsou v hudbě žádnými nováčky. V okrese Bruntál mají řadu fanoušků, kteří pamatují také jejich předchozí hudební projekty.

Zdroj: Youtube

Barbar, Kofola i Africa pub

„Před vznikem kapely Brixtn jsme se Štěpánem hráli v kapele Donaha, původně On The Way. Naše úplně první koncerty s úplně první kapelou jsme měli v hudebním klubu Barbar. Nejvíc jsme ale hrávali v bruntálském klubu Africa pub, kde jsme později vystupovali i s Brixtnem. Je to klub, který jsme rádi navštěvovali i mimo koncerty. Taky jsme několikrát vystupovali v krnovské Kofole. Poprvé v červnu 2012 ještě s minulou kapelou. V tu dobu pro nás hraní v Kofole hrozně znamenalo. Brali jsme to jako určitý milník. Od té doby jsme tam hráli ještě mockrát, protože to máme v Kofole prostě rádi. Naposledy to bylo těsně před covidem: vystoupení s Poetikou na Valentýnské party,“ rekapituluje Matěj Jelen nejoblíbenější kluby, kde jsou jako doma a kde si už vybudovali věrné publikum.

Album Cizí byty

Rok 2020 byl pro Brixtn ve znamení práce na své debutové desce Cizí byty, kterou si sami nahráli, zprodukovali a zmixovali. Album oficiálně vyšlo 5. března 2021 spolu s pilotním singlem Děvka.

Zdroj: Youtube

Název Cizí byty napovídá, že inspirací písňových příběhů byly zážitky v různých cizích bytech. Nejčastěji se v textech opakuje téma všemožných pochyb a váhání nad správností rozhodnutí.

„Náš klip Inspirace se v soutěži No Stress Music Awards (www.nsmva.com) v kategorii "Nejlepší nízkorozpočtový klip" dostal do finále, které proběhne v srpnu,“ upozornil Matěj Jelen fanoušky na další klip, který stojí za pozornost.

Materiál který Brixtn nahrávali a mixovali ve svém domácím studiu v Nové Pláni, do finální podoby vyladilo londýnské studio Fluidmastering.

„Paradoxně nám dost pomohla koncertní pauza způsobená současnou situací, protože jsme byli pořád zavření doma ve studiu a měli hodně času na dokončení alba. Teď už je album hotový a vydaný, tak to na nás postupně začíná doléhat. Nemůžeme se dočkat, až budeme moct album představit na koncertech,“ vzkazuje svým fanouškům kapela Brixtn.