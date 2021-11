/FOTOGALERIE/ Petr Šiška se v roli producenta a spoluscenáristy podílí na novém českém filmu z cirkusového prostředí. V jedné z hlavních rolí se představí Oldřich Kaiser, a to jako Georgio - „klaun v důchodu“, který dává dohromady znesvářené bratry, syny majitele cirkusu v podání Jana Přeučila. Režisérem snímku s názvem Cirkus Maximum je Artur Kaiser, který sám vyrostl v cirkusovém prostředí.

Natáčení nového českého filmu Cirkus Maximum, příběhu o dvou bratrech, které rozdělil a zase spojil cirkus. | Foto: Petarda production

Petr Šiška (na snímku vlevo).Zdroj: Deník/Martin KůsV posledních letech se věnujete filmovým realizacím coby producent i scenárista Muzzikanti, Když draka bolí hlava či Ženská pomsta vše v režii Dušana Rapoše. Po letní hudební romanci, česko-slovenské pohádce a komediální „ženské pomstě“ mužům přichází téma cirkusu. Čím vás tak přitahuje?

Asi už to mám v genech. O mé babičce se traduje, že ve dvacátých letech minulého století utekla s cirkusem. Pak se ale vrátila do běžného života. Ale já jsem měl obrovské štěstí také v tom, že jsem měl možnost uvádět v roli konferenciéra spolu s Terezou Kostkovou několik ročníků mezinárodní show v Praze Cirkus, Cirkus Festival, který se řadí hned po Monte Carlu k nejprestižnějším v Evropě. A současně tak nahlédnout malinko do soukromí špičkových artistů, ocenit jejich každodenní úžasný dril, pokoru a skromnost, kterou si umí představit opravdu jen málokdo…