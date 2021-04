Na projekt, jehož scénář má už desátou verzi, teď sbírají příspěvky na Donio.cz. Protože, jak říkají, Francii na Moravě nenatočíš.

Proč právě Formule 1? Jde o nějaký váš sen z dětství?

Před pár lety mi jeden kamarád vyprávěl, jak cestoval na fotbalové Euro do Portugalska. Uvědomil jsem si, jak jsou takové výlety mezi lidmi časté a že si z nich přivážejí mnoho vděčných zážitků. Po čase jsem fotbal změnil na Formuli, protože hovory o autech mi přijdou něčím absurdně přitažlivé a fotbalu jsem si díky Okresnímu přeboru užil dost. Sám ale automobilům vůbec nerozumím. Umím s nimi snad jen nabourat.

Máte na kontě Okresní přebor a Most! Divák asi nemůže čekat, že uvidí běžný akční film bez humoru. Už víte, jak ho do příběhu propašujete?

Těžko říct. Tuto otázku si sám občas položím. Možné vysvětlení je, že se tím, jak humor do filmů propašovat, vůbec nezabývám. A snažím se být naopak až smrtelně vážný. A ono je to najednou vtipné.

V obsazení figurují Robin Ferro a Štěpán Kozub, známí z nápadité party divadla Mír a jejich seriálu sKORONAmizině. Jak jste se k sobě dostali?

Obsadil jsem především Robina Ferra, ten hraje ve filmu mnohem větší roli. Štěpán se tam potom nějak vetřel a já si toho včas nevšiml. Pak už bylo pozdě a já jsem zkrátka slušný člověk. Můj syn mi ale řekl, že to jsou ti Tři tygři a že je odebírá na YouTube, protože hovoří divným komickým nářečím. Tak jsem zřejmě udělal dobře.

Čekají herce včetně Kryštofa Hádka nějaké ostré tréninkové jízdy?

No, spousta herců si hlavně díky Grand Prix snad konečně dodělá řidičský průkaz.

Natáčet budete kromě Česka i v Německu, Francii a Španělsku. Proč tolik lokací? Řekli jste si, že to bude místo dovolené, na kterou zatím v Česku nemůžeme?

Řeknu vám to takhle: Většinu času se budu tísnit se zvukařem v kufru auta, nebo postávat u dálnice a jíst okoralé bagety. Nevím, zda se to dá považovat za ideální dovolenou. Já si ji představuji jinak. Hrdinové tuhle cestu absolvují kvůli závodům F1 a já většinou sázím na určitou geografickou autenticitu.

Dnešní filmy se z mého pohledu už točí trochu jinak, bezpečněji a jsou svázány různými byrokratickými pravidly. Všemu vládnou zábory, povolení, licencování, digitální postprodukce, dokreslovačky a greenscreeny, kdy herci nemusí v autě ve studiu ani řadit. Díky tomu vypadají všechny bohužel stejně.

Náš film je takový pokus o starý poctivý lo-fi analog – cosi jako syrový film s přiznanými nedokonalostmi. Čili za jízdy vystrčit kameramana z okénka, podržet ho za pásek, rychle to natočit a ujet, než někdo zavolá policajty.

Komu byste chtěl film určit? A máte vzhledem k okolnostem v záloze i premiéru online?

Jsem typ tvůrce, ze kterého bývají píáristi a marketeři většinou dost nervózní. Je to proto, že na tyto otázky neumím odpovídat. Asi to zní povýšeně, ale nezabývám se tím.

Jsem pak mile překvapený tím, komu se to líbí, nebo naopak přirozeně zklamaný, když se to někomu nelíbí. Ale nic s tím nenadělám, tak to prostě je. Premiéra filmu je plánovaná na konec příštího roku. Věřím, že “online premiéra” se konat nebude a Grand Prix se promítne alespoň v těch pár kinech, co nezkrachují. Onlinů, zoomů a týmsů už bylo tak nějak trochu moc.