„Hledáme cesty, kterými se klasická hudba v současnosti ubírá. Proto budou letos našimi významnými hosty mimo jiné violoncellista Zlatomir Fung, kytarista Miloš Karadaglić, dirigent Yaroslav Shemet, ale i čeští mladí umělci, jako je například klavírista Marek Kozák nebo dirigent Marek Prášil. Rezidenčním umělcem festivalu je letos neortodoxní představitel současné vrcholné cembalové interpretace Jean Rondeau, který v samostatném programu provede Goldbergovy variace – ikonickou skladbu vrcholného baroka a vedle toho vystoupí se skvělou Záhřebskou filharmonií. Ta bude navíc úplně poprvé hrát pod vedením Tomáše Netopila, prezidenta našeho festivalu,“ uvedl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Američan Zlatomir Fung, Miloš Karadaglić původem z Černé Hory odehrají na Janáčkově festivalu svou českou premiéru, totéž platí o pětadvacetiletém polském dirigentovi ukrajinského původu Yaroslavu Shemetovi, který se právem řadí mezi velké naděje mladé dirigentské generace.

V rámci programu na hradě Hukvaldy „Pocta krásám přírody“ zazní ve světové premiéře nové, přímo na objednávku festivalu vzniklé, dílo skladatelky, klavíristky a sbormistryně Ireny Szurmanové s názvem „Proutek z pařezu“.

