Obec Závada na Opavsku svou Zlatou stuhu řádně oslaví

„Moc nás těší, že se festival může po dvou smutných letech letos znovu v plné šíři rozvinout i na zámku Hradec nad Moravicí, kde to máme moc rádi. Věříme, že si návštěvníci se svými přáteli znovu užijí nejlepší muziku a pohodu na jedné z nejhezčích památek Moravskoslezského kraje,“ říká Michal Šesták, jeden z organizátorů festivalu. Jeho kolega připomíná, že festival letos opět sází na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají fanoušci rádi. „Skupiny Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai a zpěvák Tomáš Klus znějí z éteru už několik let, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Lidé si na našem festivalu užívají to, co jim bylo dva roky upíráno – víkendy s muzikou a pohodou na nejkrásnějších republikových památkách,“ dodává organizátor Viktor Souček.

V celém hradeckém areálu bude zavedeno pasivní třídění odpadů a pivo budou žízniví návštěvníci pít ze zálohovaných vratných kelímků. K dispozici bude i dětské sportovní hřiště, takže si pobyt mohou vychutnat celé rodiny. Zapojením do fotosoutěže se slosováním o hodnotné ceny si na své přijdou i kreativní návštěvníci.