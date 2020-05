"Moc jsme se letos těšili na báječnou festivalovou párty, na které jsme společně chtěli oslavit deset let našeho festivalu. Festivalu, který vyrůstal postupně a díky vám se stal tím, čím je dnes. Pohodovou akcí v nádherných přírodních kulisách. Multižánrovým fesťákem pro všechny generace s příjemnou atmosférou, kde se lidé potkávají a společně sdílí emoce," uvedl v úterý 5. května ředitel festivalu Horečky fest Marian Žárský.

Letošní "nabušený" program měl být oslavou uplynulých festivalových let. Organizátoři lákali na vystoupení legendárních kapel a interpretů jako Tata Bojs, Aneta Langerová, Arakain, Petr Rezek, Cocotte Minute, Olga Lounová, Martin Harich, Separ, ale třeba také Jaroslav Dušek.

Proto chtějí, po dohodě s účinkujícími, původní program nabídnout i příští rok, a to konkrétně 10. července 2021. "Na vše, co je v životě dobré, se vyplatí počkat, proto věříme, že do toho opět půjdete společně s námi," říká šéf festivalu.

Za svou historii hostil Horečky fest více jak 250 kapel, muzikantů, DJs, divadelníků a dalších performerů. Vedle hvězd, jsme vždy dávali prostor také skvělým lokálním umělcům. Při vší úctě ke všem ostatním akcím a že jich je, je Horečky fest výjimečný festival. Má osobitou atmosféru.

"Jeden známý mého známého původem z Českých Budějovic mi před dvěma lety řekl něco, co mě opravdu potěšilo: "Jo tak Ty jsi z Frenu? Tam jezdíme v zimě na Martiňák a v létě na Horečky fest". Co na to říci? Že je to super! Nikdy jsme nezapomněli, z čeho jsme vyrostli. Na starém rozbitém pódiu s muzikanty z pěti místních kapel a balónkářem Hansem, kteří v ruinách zpustlého Amfiteátru na Horečkách vystoupili za pivo a párek. A hlavně na zhruba tisícovku prvních návštěvníků. Ano na vás, kteří jste nám věřili a po více jak dvaceti letech chátrání jste opět dali amfiteátru a celým Horečkám svou energii. Z této energie, která na sebe jako sněhová koule nabalovala další a další čerpáme dodnes," dodal dále Žárský.

Horečky fest podle jeho slov nejsou žádnou komerční rychlokvaškou, ani mega akcí. "Festival nevyrostl z roku na rok, rostl postupně, pomalu a zdravě se vyvíjel. Jeho dramaturgie má svá specifika, daná znalostí potřeb vás návštěvníků. Střídání dvou hlavních pódií a tří vykrývacích malých scén, Horečky festu neumožňuje neomezený růst ven, ale naopak dovnitř. Zcela vědomě a s největší pokorou jsme se už před lety vydali na společnou cestu na jejímž konci je na prvním místě spokojený festivalový návštěvník," popsal šéf Horečky festu.