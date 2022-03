Podívejte, to je největší masopust na Bruntálsku, tanec a hody přímo na silnici

V osmdesátých letech Fleret založili Zdeněk Hrachový, přezdívaný Hrach a Petr Chrastina."Přátelé, přijďte si dát rum a kofolu do Kofola music clubu v Krnově, a třeba i pivečko. Hrát vám k tomu bude kapela Fleret novinky z alba V podroušeném stavu, no a taky staré pecky. Například Sbohem galánečko nebo Koupil jsem za babku letenku do ráje", pozval fanoušky Hrach za celou kapelu do Krnova.