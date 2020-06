Prestižní festival, kterým každoročně ožívá lázeňské město na západě Čech, se letos kvůli koronaviru neuskuteční. Filmoví fanoušci však nemusí smutnit.

Atmosféra Karlových Varů se totiž po dohodě od pátku 3. do soboty 11. července alespoň částečně rozmělní do šestadevadesáti biografů napříč celou republikou.

Unikátní přehlídka s názvem Tady Vary nabídne během devíti dní šestnáct titulů, které se budou všude promítat vždy ve stejný čas. Chybět nebude červený koberec, přenosy úvodů nebo komentář tvůrců.

Promenáda na terase

Opavský okres v tomto ohledu zastupuje kino KUPE ve Vodárenské věži. „Pokusíme se vytvořit festivalovou atmosféru pomocí zprostředkovaných diskuzí před i po vybraných filmech, sjednocené výzdoby a propagace,“ přibližuje ředitel opavského KUPE Vladimír Peringer.

To, že byli alespoň vzdálenými účastníky MFF, může opavským divákům připomenout třeba speciální památeční filmový hrnek, který si budou moci koupit. KUPE ale chystá i další upomínkové předměty, speciální nabídku na baru a přislíben mají i již zmíněný červený koberec.

„KUPE bude celých devět dní žít festivalem. Pokud nám bude přát počasí, bude přístupná terasa pro promenádu s drinky a odpočinek na lehátkách mezi filmy. Srdečně zveme všechny diváky, aby se k nám s vytvářením festivalové atmosféry přidali a alespoň na zahajovací film přišli ve slavnostním oděvu. Festivalové baťůžkáře samozřejmě do sálu pustíme také,“ říká Stanislava Lohinová z oddělení propagace opavského KUPE.

Večírky jako ve Varech?

Neodmyslitelnou součástí karlovarského festivalu bývají také nejrůznější večírky, na které se sjíždějí skoro všechny známé i méně známé tváře nejen z českého showbyznysu. Do KUPE možná tolik celebrit nezavítá, ale o večírky by ani v Opavě neměla být nouze. Tedy, nebude-li pršet.

„Opět musíme doufat, že nám vyjde počasí. V pátek 10. července proběhne pohodový večer na terase, k tanci a poslechu bude zpívat opavská zpěvačka Lucie ZET. Zvažujeme ještě posezení na terase první a poslední den přehlídky, ale jsme omezeni 22. hodinou,“ vysvětluje Stanislava Lohinová.

A proč se vlastně KUPE stalo součástí přehlídky? „Motivací k přihlášení našeho kina do projektu byla snaha napomoci vrátit se divákům zpět do oblíbeného prostředí, které tak frekventovaně navštěvovali před vypuknutím pandemie. A také obohatit letní filmovou nabídku,“ dodává závěrem Vladimír Peringer.

Bližší informace včetně seznamu filmů a termínů jejich promítání, lze najít na www.kupecko.cz nebo na facebookových stránkách KUPE. Pokud bude chtít někdo některý z titulů zhlédnout, musí se dopředu zarezervovat a koupit lístek buď na zmíněném webu, anebo osobně v tamní kavárně od pondělí do neděle od 14.30 do 18.30. Otálet by však zájemci neměli.

„Podle našich očekávání se rychle plní největší festivalové taháky – zahajovací snímek Než skončí léto, dokument o Miro Žbirkovi Meky nebo francouzská komedie Na palubu! Další filmy si již také našly své diváky, ale hlavní zájem o vstupenky teprve čekáme,“ uzavírá Stanislava Lohinová.