VIDEO: Čeká se na velké filmové hity. Možná je uvidíte i doma

Kdo by si pomyslel, že jednou nebudeme vědět, co promítnou kina za týden. A zda budou vůbec otevřená. Žijeme v čase, kdy jisté je leda to, že po noci přijde ráno. Tipovat, kdy uvidíme odložené filmové premiéry, je jako věštit z křišťálové koule. Ale přesto. Pojďme se trochu těšit.

Film Duna. | Foto: Vertical Ent

Ať už nás nové filmy letos čekají kdykoli a jakkoli, kalendář to bude nabitý. Americkému trendu nabízet premiéry v on-line videotékách se sice ani v Evropě tak docela nevyhneme, nicméně pořád je tu silná vůle čekat s velkými filmy na kina. Ostatně, ani americká studia nejsou s čísly streamovaných premiér v posledních týdnech tak docela spokojená. Jen pro představu, podle žebříčku boxofficemojo.com bývají světové tržby největších hitů kolem miliardy, miliardy a půl dolarů (loňský rok). Mulan, která byla letos k mání za extra poplatek na Disney+ vydělala digitálně spolu se 70 miliony dolarů v omezeném uvedení v kinech jen 170 milionů dolarů. Na rozpočet 200 milionů dolarů tedy žádná láce. Klapne duben pro agenta 007? A co že nás tedy čeká? Tak třeba několikrát odložená bondovka Není čas zemřít, jejíž protagonista Daniel Craig vyčkává, až bude moci na plátně důstojně uzavřít svou hereckou misi v této prestižní špionážní sérii. Podle posledního oznámení studia by se měla světová premiéra 25. bondovky konat 31. března v Londýně. Zdroj: Youtube Od 2. dubna poběží v kinech britských, od 10. dubna pak v USA. „Prioritou jsou pro nás kina,“ nechali se slyšet producenti filmu. Připomeňme, že film ozdobí ústřední písní Billie Eilish, jejíž krásně smyslný trailer se zákeřně dlouhými černými nehty je zatím k vidění na YouTube alespoň jako ochutnávka. Na bloknuté ranveji netrpělivě čeká i Top Gun: Maverick režiséra Josepha Kosinského. V pokračování úspěšného snímku z roku 1986 si znovu zahrají Tom Cruise a Val Kilmer, příběh se zaměřuje mimo jiné na roli dronů v současném vzdušném boji. Premiéru má zatím plánovanou na 8. července. Zdroj: Youtube Režiséři se zlobí Studio Warner Bros. se už ohledně svých odkládaných hitů rozhodlo. Souběžně s vybranými kiny budou mít jejich filmy jako Duna, Godzilla vs Kong nebo Matrix 4 premiéru i na HBO Max. Režiséři filmů se vůči tomu veřejně vymezili, Denis Villeneuve (Duna) na Twitteru prohlásil, že „to nemá nic společného s láskou k filmu a divákům v kinech, jde o čísla a zoufalý pokus urvat pozornost za každou cenu“. Své k tomu řekl i šéf masivní sítě kin AMC: „Doba s koronavirem je pro nás všechny existencí v neznámých vodách. I proto AMC podepsalo s HBO Max dohodu o jednom filmu Wonder Woman 1984. Poběží v kinech a na streamovací službě ve stejný den o Vánocích. Nicméně Warner plánuje totéž se všemi svými filmy na celý kalendářní rok 2021, a to i přes plánované očkování, díky kterému se kina mohou začít znovu stavět na nohy. Mrzí mě to.“ Když dá žena mat. Dámský gambit na Netflixu nabízí napínavou podívanou Přečíst článek › Godzilla má premiérové datum 20. května, adaptace slavné Herbertovy sci-fi Duna 30. září, v prosinci by se měli dočkat fanoušci rafinovaného světa Matrix. Ve čtyřce režírované opět Lanou Wachowski potkáme znovu Keanu Reevese a Carrie-Anne Moss v hlavních rolích. Chybět budou Laurence Fishburne v roli Morphea (má ho zastoupit mladší herec, neboť v příběhu jde o přesuny v čase) a Hugo Weaving á la Smith. Herce se nepodařilo uvolnit z jeho kalendáře, mj. kvůli divadelním závazkům v Londýně. Zdroj: Youtube Černá vdova tasí zbraň v květnu Studio Marvel nejspíš po veleúspěšném tažení filmu Endgame trpí. Svou novinku v řadě dalších komiksových filmů Black Widow se Scarlett Johansson několikrát odložilo, ale třeba dobře uzrála. V kinech bychom ji měli potkat v květnu. Konkurovat jí bude jiná superhrdinka v dalším marvelovském příběhu Eternals, kterou ztvárnila Angelina Jolie. Ve frontě přešlapuje také Kingsman: První mise. Druhý film o dobře utajené partičce z londýnského špionážního podsvětí měl sice své mouchy, prequel z období první světové ale vypadá slibně. Režisér Matthew Vaughn patrně našel novou múzu. Když to dobře půjde, uvidíme ho v březnu. Ke slovu přijdou noví Krotitelé duchů s podtitulem Odkaz. Jejich režisér Jason Reitman, který tu přebral otěže po otci, namixoval staré i nové postavy a lehce navázal na původní první film. V červnu bychom se mohli přesvědčit, jak to dopadlo. Na Mission si počkáme Vrací se i John Krasinski s Tichým místem. Ve dvojce se po smrti muže pokusí o přežití mezi vetřelci, jimž neunikne ani nepatrný zvuk, už jen hrdinka se svými dětmi. Thriller, v němž se role sympatického ochránce ujal Cillian Murphy. uvidíme v dubnu. Zdroj: Youtube Další adaptaci legendárního románu Agathy Christie z roku 1937 Smrt na Nilu uvidíme 16. září. Příběhu o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí se opět chopil ctitel oblíbené autorky detektivek, britský herec a režisér Kenneth Branagh. Jen na akční hit Mission Impossible 7 si budeme muset počkat víc než rok. Producenti snímku s Tomem Cruisem, jenž se točil mimo jiné v Itálii a Norsku, nechtějí nic riskovat. Nedávno tak premiéru raději naplánovali na 4. listopad 2022.