You and Me and Victoria. Ostravská FIHA má novou desku! Podívejte se na klip

Deset let od úspěšného debutu, který vznikl ve věhlasném studiu SONO a pět let po desce “Baby, Baby”, která vznikla pod dozorem věhlasného producenta Borise Carloffa, přichází FIHA s novinkou “You and Me and Victoria”.

FIHA přichází s novinkou “You and Me and Victoria”. | Foto: facebook.com/fihaband

Díky úspěšným singlům Angry, Family nebo Music Should Be Loud a díky úzké spolupráci s legendou české scény Václavem Neckářem, si FIHA za poslední léta zvykla na plný kalendář. Podívejte se na klip Victoria z nové desky kapely FIHA Zdroj: Youtube Natáčení nového materiálu se často z časových důvodů odsunovalo. Ke zlomu došlo v únoru 2019, kdy se kapela zavřela ve studiu ve skotském Edinburgu, kde začala pracovat na novém materiálu. Poláci pořádali na Ostravsku šamanské obřady pro cizince. Hrozí jim 18 let basy Přečíst článek › Plány na vydání kratšího “skotského” EP vzali za své (kapela nebyla schopna ze šesti písní vybrat pouze tři). Následující plán zněl jasně, vybrat studio “doma”, ve kterém se dotočí zbytek desky. Kapelou vysnění producenti se ovšem z časových důvodů nezvládli k projektu připojit a také proto zvolila kapela, inspirovaná Billie Eillish, ve světě tolik oblíbený způsob DIY (Do it Yourself). Vše byo v rukou kapely Ve velmi krátké době vzniklo v zázemí kapely malé studio, ve kterém kapela mohla neomezeně tvořit materiál na novou desku. Veškeré produkční, instrumentální, mixovací a masteringové práce tak zůstali v rukách kapely, která tak vydává desku, za kterou si každý jeden člen pevně stojí. Projekt Nocleženka zachraňuje životy. Můžete tak pomoci těm na ulici Přečíst článek › Deska je klasickou “FIHA směsicí”, která obsahuje jak tanečnější a energické songy(Beauty, Old Tricks), krásné balady (Come Home, Let The Love), ale i pořádný kytarový nářez (Clue, Victoria). Koncertní složení kapely je poslední roky rozšířeno i o perkusionistu, dvě sboristky a i Ti se spolup-odíleli na novém materiálu a zařadili se tak pevně do sestavy kapely. První ochutnávkou z alba je “Victoria”, na kterou kapela opět v duchu DIY natočila videoklip. Ten se nese v duchu grafiky desky a otvírá tak druhou desetiletku kapely. Stěžejním singlem desky se stane píseň “Old Tricks”, která se těší velké oblibě fanoušků během koncertů. Píseň jako singl a klip spatří světlo světa v polovině února, pokud tomu nezabrání epidemiologická situace, která míchá s plány umělců po celém světě. Některým lidem je to jedno, říká k boji s covidem dobrovolnice Mikki z Vítkovic Přečíst článek ›

Autor: Redakce